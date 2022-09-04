Під вечір 4 вересня перші вибухи у місті почалися близько 18:18. Вони пролунали перед оголошенням про повітряну тривогу, яку оголосили о 18:23.

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Місто огорнув дим: прилетіло у житлові будинки

Вибух у Харкові далеко не один. В одному з місць прильоту підійнялись клуби сірого диму. Дим видно з різних районів міста.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що за попередніми даними є "прильоти" у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівка поряд з ними.

Згодом 24 каналу повідомили, що окупанти вдарили по Новобаварському району з С-300. Посеред вулиці утворилася величезна вирва, сильно постраждали кілька приватних будинків і вікна 10-поверхівки. Нашій кореспондентці жінка показала уламок, який біля неї пролетів через хату.

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Тим часом у мережі з'явилося відео, як ворожі ракети вилітають із російського Бєлгорода:

Внаслідок вибухів є постраждалі: що відомо про поранених

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов писав про 2 постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. Мер міста Ігор Терехов підтвердив кількість поранених. О 18:55 у місті оголосили про відбій повітряної тривоги.

Згодом "РБК-Україна" повідомило, що кількість поранених зросла. Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив журналістам, що поранень зазнали 3 людини:

65-річний чоловік отримав травму голови та різану рану передпліччя,

отримав травму голови та різану рану передпліччя, 23-річний хлопець зазнав незначного поранення руки від скла,

зазнав незначного поранення руки від скла, 65-річна жінка зазнала поранення спини від скла.

Вчора внаслідок обстрілів Харкова загинула жінка

3 вересня, у Харківській області внаслідок російських обстрілів спалахнули 22 пожежі. На жаль, під час обстрілу Чугуївського району загинула 45-річну жінка. Ще 2 людини зазнали поранень: 64-річна жінка з Чугуївського району та 43-річний чоловік з Ізюмського району.

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