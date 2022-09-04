К вечеру 4 сентября первые взрывы в городе начались около 18:18. Они прозвучали перед объявлением о воздушной тревоге, объявленной в 18:23.

По теме "Бавовнятко" в Крыму, циничные обстрелы Харькова и Николаева: основное за 193 день войны

Город окутал дым: прилетело в жилые дома

Взрыв в Харькове далеко не один. В одном из мест прилета поднялись клубы серого дыма. Дым виден из разных районов города.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным есть "прилеты" в Холодногорском и Новобаварском районах города.

В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

Впоследствии 24 каналу сообщили, что оккупанты ударили по Новобаварскому району из С-300. Посреди улицы образовалась большая воронка, сильно пострадали несколько частных домов и окна 10-этажки. Нашей корреспондентке женщина показала обломок, который возле нее пролетел через дом.

Последствия вечерних обстрелов Харькова: фото Анны Черненко для 24 канала

Тем временем в сети появилось видео, как вражеские ракеты вылетают из российского Белгорода:

В результате взрывов есть пострадавшие: что известно о раненых

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов писал о двух пострадавших, которых госпитализировали в больницу. Мэр города Игорь Терехов подтвердил количество раненых. В 18:55 в городе объявили об отбое воздушной тревоги.

Впоследствии " РБК-Украина " сообщила, что количество раненых возросло. Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сообщил журналистам, что ранения получили 3 человека :

65-летний мужчина получил травму головы и резаную рану предплечья,

23-летний парень получил незначительное ранение руки от стекла,

65-летняя женщина получила ранение спины от стекла.

Вчера в результате обстрелов Харькова погибла женщина

3 сентября, в Харьковской области в результате российских обстрелов вспыхнули 22 пожара. К сожалению, во время обстрела Чугуевского района погибла 45-летняя женщина. Еще 2 человека получили ранения: 64-летняя женщина из Чугуевского района и 43-летний мужчина из Изюмского района.

К теме – появились детали циничного обстрела Николаева: смотрите видео