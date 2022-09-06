О жертвах пока неизвестно. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Обратите внимание Ночью враг несколько раз обстрелял Харьков, погибла женщина

Что известно об утреннем обстреле Харькова

По словам мэра, в результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района.

О жертвах и разрушениях информация уточняется,

– отметил Терехов.

В настоящее время на месте работают все профильные службы. На данный момент (9:45 – 24 канал) госпитализированных нет.

Еще один "прилет"

Мэр сообщил о еще одном "прилете" в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших пока нет.

Терехов подчеркнул, что жилой дом по месту первого "прилета" сильно пострадал.

Кстати, некоторые местные СМИ сообщают, что третья ракета, пущенная по Харькову, взорвалась над российским Белгородом.

Атака россиян на Харьковщине: последние новости

Российские оккупанты никак не оставят Харьков в покое. Так, 3 сентября в Харьковской области в результате российских обстрелов вспыхнули 22 пожара. К сожалению, при обстреле Чугуевского района погибла 45-летняя женщина. Еще 2 человека получили ранения: 64-летняя женщина из Чугуевского района и 43-летний мужчина из Изюмского района.

К вечеру 4 сентября первые взрывы в городе начались около 18:18. Они прозвучали перед объявлением о воздушной тревоге, объявленной в 18:23. В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

Впоследствии 24 каналу сообщили, что оккупанты ударили по Новобаварскому району с С-300. Пос реди улицы образовалась огромная воронка, сильно пострадали несколько частных домов и окна 10-этажки.