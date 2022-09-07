За попередньою інформацією, зафіксували 7 вилетів ракет з території Бєлгорода. Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Нові деталі обстрілу Харкова

За словами Попової, щонайменше 2 ракети влучили у будівлі Харкова. Через це виникла пожежа і постраждали СТО, прихований паркінг та автомобілі.

Також вибило скло в одній із підстанцій швидкої допомоги, яка розташовувалась недалеко від місця "прильоту".

На щастя, внаслідок ракетного обстрілу ніхто не постраждав.

Що кажуть в ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч.

Постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих. Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у місті Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав,

– повідомив він.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Окупанти вкотре обстріляли Харків / фото Офіс генпрокурора

Росіяни атакували центр Харкова

6 вересня у Харкові з-під руїн житлового будинку вдалося врятувати трьох людей. За попередніми даними, вони не постраждали. Серед врятованих є дві жінки та один чоловік. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Рятувальники розбирали завали у центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двох жінок та чоловіка. Попередньо, не постраждали", – заявив мер.

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