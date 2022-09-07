О пів на першу ночі 7 вересня росіяни завдали по Харкову ракетних ударів. Вибухи у місті пролунали незадовго до оголошення повітряної тривоги.

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Внаслідок атаки у Харкові почалась пожежа

Наразі відомо про "прильоти" у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горіли кілька авто та виробнича будівля.

Ще кілька місць можливих "прильотів" перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає,

– написав мер міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж сказав, що в одному з районів міста є пошкодження інфраструктури після обстрілу. Інформації про постраждалих йому поки що теж не надходило. Він додав, що на місцях влучань працюють профільні служби.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що 3 ракети окупантів прилетіли по місту, 4 – по області. Очікуємо на офіційну інформацію.

Одна з ракет впала на території росії

Вочевидь, одна з ракет впала на території Бєлгорода, з якого окупанти й тероризують Харків ракетними обстрілами. Принаймні про це свідчать дописи місцевих жителів.

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни теж атакували Харків. Тоді з-під завалів дістали трьох людей.

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