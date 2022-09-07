О пів на першу ночі 7 вересня росіяни завдали по Харкову ракетних ударів. Вибухи у місті пролунали незадовго до оголошення повітряної тривоги.
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Внаслідок атаки у Харкові почалась пожежа
Наразі відомо про "прильоти" у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горіли кілька авто та виробнича будівля.
Ще кілька місць можливих "прильотів" перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає,
– написав мер міста.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов теж сказав, що в одному з районів міста є пошкодження інфраструктури після обстрілу. Інформації про постраждалих йому поки що теж не надходило. Він додав, що на місцях влучань працюють профільні служби.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що 3 ракети окупантів прилетіли по місту, 4 – по області. Очікуємо на офіційну інформацію.
Одна з ракет впала на території росії
Вочевидь, одна з ракет впала на території Бєлгорода, з якого окупанти й тероризують Харків ракетними обстрілами. Принаймні про це свідчать дописи місцевих жителів.
Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни теж атакували Харків. Тоді з-під завалів дістали трьох людей.
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