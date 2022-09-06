Росіяни гатили по місту ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Попередньо, зафіксували два "прильоти" ракет із ЗРК С-300. Одна – влучила у дах 5-поверхового житлового будинку, вщент зруйнувавши три поверхи. Наразі тривають роботи з розбирання завалів.

Відомо, що звідти працівники ДСНС витягнули 3 людей. На щастя, вони не постраждали.

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Друга ракета влучила у двір адміністративної будівлі. Попередньо, теж ніхто не постраждав. Інформація уточнюється.

Удар було завдано приблизно о 9 ранку з метою, аби постраждало якомога більше цивільних. Адже в цей час багато людей перебувають на вулицях, добираючись на роботу. Це ще один ганебний військовий злочин росії! – наголошує Олег Синєгубов.

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