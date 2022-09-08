Про це повідомив журналіст і блогер Денис Казанський. На опублікованому відео можна побачити, як окупант заявляє, що у нього навіть немає військового квитка.
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Обмінний фонд поповнився
Відео затримання окупанта знімав військовий ЗСУ. Він звернувся до загарбника: "Землячок, привіт! Пощастило тобі, житимеш".
Нащо у відповідь окупант почав розповідати, що його примусово мобілізували до російської армії, а військового досвіду у нього немає.
Я за шампунем йшов, хлопці, я навіть не маю військового квитка,
– заявив загарбник.
ЗСУ вкотре взяли у полон окупанта: дивіться відео
Як наші сили поповняють обмінний фонд
ЗСУ продовжують наступ на кількох напрямках на фронті. У ході боїв у Балаклії на Харківщині українські військові взяли в полон російського підполковника.
На Херсонщині українські морські піхотинці взяли в полон 11 окупантів. Серед них – 1 російський офіцер.
Крім того, наші відважні герої показали кадри, як беруть у полон російських найманців з пвк вагнера. Зокрема, воїнам ЗСУ вдалося взяти у полон одразу дві групи вагнерівців.
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