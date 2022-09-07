І хоч ПВК Вагнера вважається незалежною структурою, але вона виконує завдання міноборони росії. Наразі компанія бере участь в повномасштабному вторгненню в Україну та займається пошуком добровольців по всій території росії.

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Українські захисники спіймали вагнерівця

ЗСУ та нацгвардійці продовжують ділитися успіхами з Харківського напрямку. Зокрема, новинами про ситуацію в області поділився громадський діяч, керівник військового напрямку "Благодійного фонду Сергія Притули" у своєму телеграм-каналі.

Навіть армованого скотчу вистачило на таких клієнтів, бо на інших навіть трохи його шкода, враховуючи кількість окупантів, які здались в полон за останні дні,

– зазначив Сініцин.

Що відбувається на Харківщині: останні новини

Бійці ЗСУ поступово звільняють населені пункти, які окупували росіяни. Зокрема, у Новій Гусарівці вони зняли червоний прапор, який повісили там окупанти. Зауважимо, що Нова Гусарівка розташована неподалік Балаклії.

У новому зведенні дослідники американського інституту вивчення війни проаналізували контрнаступальну операцію ЗСУ у Харківській області в районі Балаклії. Вона, ймовірно, "відкинула російські сили на лівий берег (північний бік) річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка".

Фахівці ISW припустили, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку (менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії) – про що свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.

Водночас у Генштабі ЗСУ наразі офіційно ситуацію на Харківщині не коментують. А Зеленський закликав пам'ятати про всю лінію фронту, а не лише окремі ділянки.

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