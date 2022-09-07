Нова Гусарівка розташована неподалік Балаклії. Радянський прапор повісили там російські спецпризначенці.

До теми В окупантів почалася істерика через Балаклію: що відбувається на харківському фронті

Українські бійці зняли червоний прапор під Балаклією

У першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна розповіли, що зняли радянський прапор у селі Нова Гусарівка.

Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією. Слава Україні,

– написали захисники.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ зняли червоний прапор:

Також бійці показали фото свого трофея.

"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Наш Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" взяв під Балаклією на Харківщині", – мовиться у підписі до світлини.



Захисники зняли червоний прапор у Новій Гусарівці / Фото першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна

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Що цьому передувало

Російські пропагандисти 6 вересня заявили, що їхні військові потрапили в оточення у Балаклії. Зв'язку з окупантами немає.

За їхніми словами, бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану перебувають у "котлі". Російські військові нібито вже "попрощалися" та обіцяли "битися до останнього".

вже "попрощалися" та обіцяли "битися до останнього". Водночас на сайті Балаклійської міської ради заявили, що чекають офіційного підтвердження про звільнення населених пунктів.

За даними фахівців американського Інституту вивчення війни, наші бійці успішно просунулися на Харківському напрямку, чим спричинили у росіян справжню істерику.

Зокрема, наступальна операція українських сил у районі Балаклії відкрила захисникам нові можливості для контратак у цьому регіоні.

Дослідники ISW припускали, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку, що менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії. Про це свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.

Зауважте, що на Харківщини окупанти зазнають шалених втрат. Є підрозділи, в яких 40% особового складу – важкопоранені та вбиті.

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