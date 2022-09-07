Нова Гусарівка розташована неподалік Балаклії. Радянський прапор повісили там російські спецпризначенці.
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Українські бійці зняли червоний прапор під Балаклією
У першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна розповіли, що зняли радянський прапор у селі Нова Гусарівка.
Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією. Слава Україні,
– написали захисники.
Дивіться відео, як бійці ЗСУ зняли червоний прапор:
Також бійці показали фото свого трофея.
"Прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії. Наш Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" взяв під Балаклією на Харківщині", – мовиться у підписі до світлини.
Захисники зняли червоний прапор у Новій Гусарівці / Фото першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна
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Що цьому передувало
- Російські пропагандисти 6 вересня заявили, що їхні військові потрапили в оточення у Балаклії. Зв'язку з окупантами немає.
- За їхніми словами, бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану перебувають у "котлі". Російські військові нібито вже "попрощалися" та обіцяли "битися до останнього".
- Водночас на сайті Балаклійської міської ради заявили, що чекають офіційного підтвердження про звільнення населених пунктів.
- За даними фахівців американського Інституту вивчення війни, наші бійці успішно просунулися на Харківському напрямку, чим спричинили у росіян справжню істерику.
- Зокрема, наступальна операція українських сил у районі Балаклії відкрила захисникам нові можливості для контратак у цьому регіоні.
- Дослідники ISW припускали, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку, що менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії. Про це свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.
- Зауважте, що на Харківщини окупанти зазнають шалених втрат. Є підрозділи, в яких 40% особового складу – важкопоранені та вбиті.
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