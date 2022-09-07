Новая Гусаровка расположена недалеко от Балаклеи. Советский флаг повесили там русские спецназовцы.
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Украинские бойцы сняли красное знамя под Балаклеей
В первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна рассказали, что сняли советское знамя в селе Новая Гусаровка.
Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей. Слава Украине,
– написали защитники.
Смотрите видео, как бойцы ВСУ сняли красное знамя:
Также бойцы показали фото своего трофея.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дикое поле" взял под Балаклеей на Харьковщине", – говорится в подписи к фото.
Защитники сняли красное знамя в Новой Гусаровке / Фото первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна
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Что этому предшествовало
- Российские пропагандисты 6 сентября заявили, что их военные попали в оцепление в Балаклее. Связи с оккупантами нет.
- По их словам, бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) из Самарской области и Башкортостана находятся в "котле". Российские военные якобы уже "попрощались" и обещали "сражаться до последнего".
- В то же время на сайте Балаклейского городского совета заявили, что ждут официального подтверждения об освобождении населенных пунктов.
- По данным специалистов американского Института изучения войны, наши бойцы успешно продвинулись на Харьковском направлении, чем повлекли у россиян настоящую истерику.
- В частности, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла защитникам новые возможности для контратак в этом регионе.
- Исследователи ISW предполагали, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку, что менее 3 километров северо-западнее Балаклеи. Об этом свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.
- Заметьте, что на Харьковщине оккупанты несут бешеные потери. Есть подразделения, в которых 40% личного состава тяжело ранены и убиты.
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