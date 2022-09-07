Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал. Вони вже другий день заявляють про втрати своїх позицій та успіхи Збройних Сил України біля міста Балаклія Харківської області.

Зверніть увагу Розуміємо ваші емоції: Балаклійська міськрада закликала дотримуватися інформаційної тиші

Росія заявила про котел під Балаклією

Проросійські телеграм-канали пишуть, що під Балаклією в оточення потрапив самарський СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування – 24 канал) і справи у нього "так собі". Зазначається, що бійці перестали виходити на звʼязок.

Пізніше повідомили, що окрім самарців, в оточення потрапили й окупанти з башкирського СОБР. За інформацією пропагандистів, російські військові нібито вже "попрощалися" та "битимуться до останнього".

Що відбувається у Балаклії

Нещодавно з'явилася інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Але людей закликали дотримуватися інформаційної тиші й чекати офіційної інформації.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші", – мовиться в повідомленні міськради.

Місцевим жителям слід дотримуватись таких правил:

не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони, дані про пересування українських військ;

інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки повідомляйте чат-боту Е-Ворог або пишіть міськраді в повідомлення.

Куп'янська міськрада повідомила про наближення ЗСУ

Нагадаємо, що раніше у фейсбуці Куп'янської міськради з'явився перший допис за понад 5 місяців. Окупанти загарбали місто ще в кінці лютого.

Зі зверненням виступив депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль, який заявив, що ЗСУ вже близько.

"Куп'янськ завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", – заявив Крохмаль.

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