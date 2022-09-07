ЗСУ прийде за кожним

З огляду на те, як окупанти другий місяць розбивають лоба об Піски і рефлексують у районі Бахмута, цілком зрозуміла їхня істерія.

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ЗСУ зараз просуваються в рази швидше, ніж підрозділи російських окупаційних військ встигають збирати манатки, пралки та килими й звалювати із зайнятих позицій.

Якщо вірити істерії в російському сегменті й, просто розгорнувши карту Харківської області, подивитися географію регіону, то стає зрозумілим не тільки те, що покроково, але ізюмська група російських окупаційних військ опиняється в дуже цікавому становищі, а й те, що логістична артерія Вовчанськ – Великий Бурлук – Куп'янськ – Ізюм потрапляють до зони вогневого контролю ЗСУ.

Саме те, що російські окупанти намагалися виключити створенням буферу безпеки своїм контрнаступом на півночі та північному сході від Харкова.

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Фатальні "але" для окупантів

Що ж, каскадний обвал оборони російських окупаційних військ на Харківському плацдармі виглядає саме так. Але це не означає, що в окупантів немає можливості блокувати контрнаступ ЗСУ. Ресурс для зайняття оборони є, але є одне і навіть декілька "але".

По-перше, для зайняття повноцінної оборони росіянам необхідно перегрупуватися, а з урахуванням темпу просування ЗСУ це в цьому районі їм буде складно зробити, і навіть якщо вийде, ефективність такої оборони буде дуже сумнівною.

Друге "але" – росіяни, що в наступі, що в обороні покладаються винятково на тактику "вогневого валу", а за нинішніх умов вони її не зможуть повноцінно забезпечити. Особливо, коли контроль найближчої логістичної артерії буде встановлений. Спробуй довези за 160 кілометрів техніку, БК, паливно-мастильні матеріали та особовий склад під градом високоточних боєприпасів.

Власне, ось така вимальовується картина. Але, знову-таки, кожен зі штрихів цієї картини створено на основі не офіційних повідомлень Генштабу ЗСУ, а винятково тієї істерії, яка зараз рве російський сегмент. А тому як там воно насправді, хто ж його знає!

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