У Нікополі на Дніпропетровщині роздавали фейкові листівки, в яких радили у випадку радіаційної аварії з мокрим рушником на голові тікати з міста. Про ЗАЕС брехали, ніби ЗСУ намагаються поцілити у сховище з радіаційними відходами на станції. На Донбасі нелегітимна "прокуратура" порушила кримінальну справу про екоцид через "обстріли ЗСУ", які спричинили витік аміаку.

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За підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров'я" VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо охорони здоров'я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, білорусі, росії.

Дезінформація: На Дніпропетровщині українська влада поширює листівки з інструкціями, що робити у випадку вибуху реактора на ЗАЕС

У місті Нікополь на Дніпропетровщині на вулицях почали поширювати листівки, в яких написано, що робити у випадку вибуху ядерного реактора. У тексті йдеться, що обстріли Запорізької АЕС будуть продовжуватися. Тому жителям радять зібрати свої речі, а у випадку вибуху накрити голову мокрим рушником та залишити місто. Текст листівки написаний українською, це мало створити враження, немов їх поширює українська влада.

Фейкові листівки, які роздавали в Нікополі / Фото надано автором

Як насправді

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко пояснив, що українська влада не має стосунку до цих листівок. Він наголосив, що офіційні установи користуються офіційними каналами сповіщення громадян та мають відповідних речників й про важливі події людей не сповіщатимуть розкиданням листівок по місту.

Сам текст листівки написаний з численними помилками. Наприклад, "обстріли Запорізької АЕС продовжуватися", "активна зона ураження вас не торкнеться", "накрийте їм голову" та інші. Вони вказують на те, що текст некоректно переклали з російської.

Крім цього, листівки мають очевидний намір викликати панічні настрої в людей. Вони написані дуже емоційно ("Дій за інструкцією і ти виживеш"). Самі інструкції – накривати голову вологим рушником та їхати з міста – наражають людей на небезпеку.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ пояснили, що робити у разі радіаційної аварії:

зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Зробіть запас води на кілька днів у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички. Після повернення додому помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

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Дезінформація: ЗСУ завдали удару по сховищу радіоактивних відходів Запорізької АЕС

11 серпня підконтрольні кремлю медіа повідомили, ніби ЗСУ завдали удару по сховищу радіоактивних відходів Запорізької АЕС. Мовляв, російські військові зафіксували 3 "прильоти" в цьому районі. Пропагандисти передають, що спеціалістів станції попередили, аби вони перейшли в захищене від радіації приміщення.

Як насправді

Від першого дня захоплення станції в березні російські військові влаштовують на території ЗАЕС обстріли та провокації, звинувачуючи в цьому Україну.

Весь тиждень до 11 серпня російські війська інтенсивно обстрілювали ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Обстріли спричинили ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. У результаті атак вимкнувся один із трьох енергоблоків, що працювали, були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус.

Напередодні, вранці 11 серпня, в окупаційній адміністрації Запоріжжя "анонсували" майбутні російські удари: попередили, ніби це Україна "готує масштабну провокацію" на ЗАЕС.

Ще за кілька годин до того, як прокремлівські видання написали про "прильоти" по сховищу радіоактивних відходів, в "Енергоатомі" повідомили про одразу кілька обстрілів за день з боку росіян. Там зафіксували 5 ударів у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Ще 5 ударів росіяни завдали в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. "Енергоатом" опублікував світлини з місця пожежі.

О 18:00 "Енергоатом" повідомив, що обстріли по ЗАЕС продовжилися. росіяни поцілили по території станції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблоку. Загалом в "Енергоатомі" нарахували понад 10 російських прильотів поблизу станції та по її території за 11 серпня.

The Times випустило статтю з посиланням на українських фахівців на ЗАЕС та директора "Енергоатома" Петра Котіна. У ній йдеться про відео, зняте працівниками на станції 9 серпня. Воно доводить, що росіяни обстрілюють станцію. На ньому чутно свист мінометної черги, а потім – удар та вибух. Короткі перерви між звуками вихідного та вхідного снарядів показують, що росіяни обстрілювали станцію з невеликої відстані. Працівники станції також розповіли, що перед обстрілами російські військові почали ховатися зі своїх позицій на ЗАЕС у бункери, а працівники лишалися нагорі.

Колишній працівник ЗАЕС розповів The Times, що росіяни влаштовують на станції провокації під фальшивим прапором, аби дискредитувати Україну. Вони звільняють персонал станції достроково, перш ніж застосувати артилерію.

14 серпня ЄС та понад 40 країн світу оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що перебування російських військових та озброєння на ЗАЕС підвищує ризик "ядерних інцидентів". Підписанти закликали кремль негайно вивести свої війська з території атомного об'єкту. У документі дипломати засудили дезінформаційну кампанію, яку розпочала росія, щоб виправдати обстріли ЗАЕС.

Про головне Балаклійський сюрприз: російські окупанти не вгадали, де їм зроблять "бо-бо"

Дезінформація: Україна влаштовує екоцид на Донбасі 10 серпня на пивному заводі в Донецьку стався вибух. російські окупанти звинуватили в обстрілі українську сторону та повідомили, начебто внаслідок вибуху відбувся витік аміаку. Так звана "прокуратура" псевдореспубліки терористів навіть "порушила кримінальну справу за статтею "Екоцид" за знищення тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів. Як насправді Українські військові та політики не коментували обстріл пивного заводу. Незалежні розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що в них є інформація про розміщення на території заводу російського військового складу, проте вони не змогли підтвердити, що там зберігали боєприпаси. Карта військових об'єктів в окупованому Донецьку / Карта Ігаля Левіна