У Нікополі на Дніпропетровщині роздавали фейкові листівки, в яких радили у випадку радіаційної аварії з мокрим рушником на голові тікати з міста. Про ЗАЕС брехали, ніби ЗСУ намагаються поцілити у сховище з радіаційними відходами на станції. На Донбасі нелегітимна "прокуратура" порушила кримінальну справу про екоцид через "обстріли ЗСУ", які спричинили витік аміаку.
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Дезінформація: На Дніпропетровщині українська влада поширює листівки з інструкціями, що робити у випадку вибуху реактора на ЗАЕС
У місті Нікополь на Дніпропетровщині на вулицях почали поширювати листівки, в яких написано, що робити у випадку вибуху ядерного реактора. У тексті йдеться, що обстріли Запорізької АЕС будуть продовжуватися. Тому жителям радять зібрати свої речі, а у випадку вибуху накрити голову мокрим рушником та залишити місто. Текст листівки написаний українською, це мало створити враження, немов їх поширює українська влада.
Фейкові листівки, які роздавали в Нікополі / Фото надано автором
Як насправді
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко пояснив, що українська влада не має стосунку до цих листівок. Він наголосив, що офіційні установи користуються офіційними каналами сповіщення громадян та мають відповідних речників й про важливі події людей не сповіщатимуть розкиданням листівок по місту.
Сам текст листівки написаний з численними помилками. Наприклад, "обстріли Запорізької АЕС продовжуватися", "активна зона ураження вас не торкнеться", "накрийте їм голову" та інші. Вони вказують на те, що текст некоректно переклали з російської.
Крім цього, листівки мають очевидний намір викликати панічні настрої в людей. Вони написані дуже емоційно ("Дій за інструкцією і ти виживеш"). Самі інструкції – накривати голову вологим рушником та їхати з міста – наражають людей на небезпеку.
У Центрі громадського здоров'я МОЗ пояснили, що робити у разі радіаційної аварії:
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зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.
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Заберіть всередину домашніх тварин.
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Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
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Зробіть запас води на кілька днів у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівку та покладіть у холодильник або шафу.
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Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання.
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Слідкуйте за офіційними повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
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Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички. Після повернення додому помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.
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Дезінформація: ЗСУ завдали удару по сховищу радіоактивних відходів Запорізької АЕС
11 серпня підконтрольні кремлю медіа повідомили, ніби ЗСУ завдали удару по сховищу радіоактивних відходів Запорізької АЕС. Мовляв, російські військові зафіксували 3 "прильоти" в цьому районі. Пропагандисти передають, що спеціалістів станції попередили, аби вони перейшли в захищене від радіації приміщення.
Як насправді
Від першого дня захоплення станції в березні російські військові влаштовують на території ЗАЕС обстріли та провокації, звинувачуючи в цьому Україну.
Весь тиждень до 11 серпня російські війська інтенсивно обстрілювали ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Обстріли спричинили ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. У результаті атак вимкнувся один із трьох енергоблоків, що працювали, були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус.
Напередодні, вранці 11 серпня, в окупаційній адміністрації Запоріжжя "анонсували" майбутні російські удари: попередили, ніби це Україна "готує масштабну провокацію" на ЗАЕС.
Ще за кілька годин до того, як прокремлівські видання написали про "прильоти" по сховищу радіоактивних відходів, в "Енергоатомі" повідомили про одразу кілька обстрілів за день з боку росіян. Там зафіксували 5 ударів у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Ще 5 ударів росіяни завдали в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. "Енергоатом" опублікував світлини з місця пожежі.
О 18:00 "Енергоатом" повідомив, що обстріли по ЗАЕС продовжилися. росіяни поцілили по території станції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблоку. Загалом в "Енергоатомі" нарахували понад 10 російських прильотів поблизу станції та по її території за 11 серпня.
Колишній працівник ЗАЕС розповів The Times, що росіяни влаштовують на станції провокації під фальшивим прапором, аби дискредитувати Україну. Вони звільняють персонал станції достроково, перш ніж застосувати артилерію.
14 серпня ЄС та понад 40 країн світу оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що перебування російських військових та озброєння на ЗАЕС підвищує ризик "ядерних інцидентів". Підписанти закликали кремль негайно вивести свої війська з території атомного об'єкту. У документі дипломати засудили дезінформаційну кампанію, яку розпочала росія, щоб виправдати обстріли ЗАЕС.
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Дезінформація: Україна влаштовує екоцид на Донбасі
10 серпня на пивному заводі в Донецьку стався вибух. російські окупанти звинуватили в обстрілі українську сторону та повідомили, начебто внаслідок вибуху відбувся витік аміаку. Так звана "прокуратура" псевдореспубліки терористів навіть "порушила кримінальну справу за статтею "Екоцид" за знищення тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів.
Як насправді
Українські військові та політики не коментували обстріл пивного заводу. Незалежні розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що в них є інформація про розміщення на території заводу російського військового складу, проте вони не змогли підтвердити, що там зберігали боєприпаси.
Карта військових об'єктів в окупованому Донецьку / Карта Ігаля Левіна
ЗСУ не завдають ударів по цивільних об'єктах. Якщо припустити, що обстріл заводу дійсно здійснили українські військові, то, найімовірніше, на заводі була військова ціль. Українська розвідка неодноразово виявляла, що окупанти перетворюють цивільні будівлі на бази, склади зберігання техніки та боєприпасів. Знищуючи військові цілі, ЗСУ запобігають гуманітарній катастрофі, адже російська військова інфраструктура використовується для знищення українських міст.
На Донбасі справді відбувається екоцид, але відповідальність за це несуть росіяни та місцеві колаборанти. Так, ще до повномасштабного вторгнення рф на окупованих територіях гостро стояла проблема затоплених шахт, через яку можливі просідання та підтоплення ґрунтів, забруднення питної води, техногенні землетруси тощо. Після 24 лютого 2022 року ця проблема тільки посилилася.
В умовах повномасштабної агресії перелік екологічних проблем лише збільшується: уже згадані провокації на ЗАЕС, масштабні пожежі на інфраструктурних та промислових об'єктах унаслідок обстрілів (особливо на хімічних підприємствах), забруднення понад 30% території України боєприпасами та вибуховими пристроями, пожежі у заповідниках та екосистемах тощо. За оцінками Держекоінспекції, від початку повномасштабної війни землям та повітрю України завдано збитків на щонайменше 254,3 мільярда гривень.
Дезінформація: В Україні фальсифікували статистику COVID-19, щоб США передали нам непотрібні вакцини
Сергій Гула, український антивакцинатор, знову поширює фейки про COVID-19. Він каже, що в Україні навмисно завищували кількість випадків COVID-19 та перестали регулярно публікувати статистику заражень, щоб США змогли передати Україні мільйони доз вакцини. Мовляв, для США збереження та утилізація цих вакцин обходяться надто дорого.
Гула вкотре повторює,що COVID-19 – звичайна респіраторна хвороба, яка не потребує особливої уваги, а вакцини від неї небезпечні для здоров'я.
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Як насправді
Востаннє США оголосили про надання Україні вакцин від COVID-19 25 липня: тоді повідомили про безкоштовну передачу 500 тисяч доз (а не мільйонів, як каже Гула) у рамках ініціативи COVAX. У 2021 році та на початку 2022 року США теж відправляли Україні вакцини за цією ж програмою.
COVAX та інші програми міжнародної допомоги з'явилися як відповідь на нерівність у розподілі вакцин: багаті країни мали більші ресурси для фінансування досліджень вакцин, закупівлі препаратів, тоді як бідні країни часто не могли забезпечити навіть мінімальний рівень вакцинації.
Статистика COVID-19 в Україні публікується, але щотижнево, а не щоденно, як це було до повномасштабного вторгнення рф. Актуальні дані можна переглянути на сайті ВООЗ, яка отримує інформацію від українського уряду. Також статистику періодично публікують представники місцевої влади.
У липні 2022 року кількість випадків COVID-19 в Україні дійсно поступово зростала:
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27 червня – 4 липня: 1 106 випадків;
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4 – 11 липня: 1 056 випадків;
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11 – 18 липня: 1 431 випадків;
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18 – 25 липня: 2 098 випадків.
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25 липня – 1 серпня: 2 786 випадків.
COVID-19 – не "звичайна респіраторна хвороба". Можливість ускладнень, зокрема смерті, при захворюванні на новий коронавірус у кілька разів вища, ніж при зараженні грипом.
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Саме тому медичні фахівці рекомендують вакцинуватися: щеплення суттєво знижує ризики ускладнень при захворюванні. Кампанія вакцинації від COVID-19 продовжується в Україні навіть в умовах воєнного стану. Перелік пунктів щеплення можна знайти за цим посиланням.
Вакцина рятує, а не забирає життя. У червні 2022 року в журналі The Lancet опублікували дослідження, в якому за допомогою математичних моделей визначили, скільки людей вдалося врятувати завдяки імунізації. За перший рік використання вакцин (із грудня 2020 року по грудень 2021 року) вдалося зберегти життя щонайменше 14,4 мільйона людей у 185 країнах. За даними математичного моделювання, в Україні вакцинація від COVID-19 врятувала приблизно 25 тисяч життів.
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