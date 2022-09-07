В Никополе на Днепропетровщине раздавали фейковые листовки, в которых советовали в случае радиационной аварии с мокрым полотенцем на голове бежать из города. О ЗАЭС врали, будто ВСУ пытаются попасть в хранилище с радиационными отходами на станции. На Донбассе нелегитимная "прокуратура" возбудила уголовное дело об экоциде из-за "обстрелов ВСУ", вызвавших утечку аммиака.

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Дезинформация: На Днепропетровщине украинские власти распространяют листовки с инструкциями, что делать в случае взрыва реактора на ЗАЭС

В городе Никополь на Днепропетровщине на улицах начали распространять листовки, в которых написано, что делать при взрыве ядерного реактора. В тексте говорится, что обстрелы Запорожской АЭС будут продолжены. Поэтому жителям советуют собрать свои вещи, а в случае взрыва накрыть голову мокрым полотенцем и покинуть город. Текст листовки написан на украинском, это должно было создать впечатление, что их распространяет украинская власть.

Фейковые листовки, которые раздавали в Никополе / Фото предоставлено автором

Как на самом деле

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко пояснил, что украинские власти не имеют отношения к этим листовкам. Он отметил, что официальные учреждения пользуются официальными каналами оповещения граждан и имеют соответствующих спикеров, и о важных событиях людей не будут извещать разбрасыванием листовок по городу.

Сам текст листовки написан с многочисленными ошибками. К примеру, "обстріли Запорізької АЕС продовжуватися", "активна зона ураження вас не торкнеться", "накрийте їм голову" и другие. Они указывают на то, что текст некорректно переведен с русского.

Кроме этого, листовки нацелены на то, чтобы вызывать панические настроения у людей. Они написаны очень эмоционально ("Действуй по инструкции и ты выживешь"). Сами инструкции – накрывать голову влажным полотенцем и уезжать из города – подвергают людей опасности.

В Центре общественного здоровья Минздрава пояснили, что делать в случае радиационной аварии:

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Заберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте запас воды на несколько дней в герметичных емкостях. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за официальными сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки. По возвращении домой поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

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Дезинформация: ВСУ нанесли удар по хранилищу радиоактивных отходов Запорожской АЭС

11 августа подконтрольные кремлю медиа сообщили, будто ВСУ нанесли удар по хранилищу радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Мол, российские военные зафиксировали 3 "прилета" в этом районе. Пропагандисты передают, что специалистов станции предупредили, чтобы они перешли в защищенное от радиации помещение.

Как на самом деле

С первого дня захвата станции в марте российские военные устраивают на территории ЗАЭС обстрелы и провокации, обвиняя в этом Украину.

Всю неделю до 11 августа российские войска интенсивно обстреливали ЗАЭС из реактивных систем залпового огня. Обстрелы повлекли риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. В результате атак отключился один из трех работающих энергоблоков, были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

Накануне утром 11 августа в оккупационной администрации Запорожья "анонсировали" будущие российские удары: предупредили, что Украина "готовит масштабную провокацию" на ЗАЭС.

Еще за несколько часов до того, как прокремлевские издания написали о "прилетах" по хранилищу радиоактивных отходов, в "Энергоатоме" сообщили об сразу нескольких обстрелах за день со стороны россиян. Там зафиксировали 5 ударов в районе комендатуры станции непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Еще 5 ударов россияне нанесли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС. "Энергоатом" опубликовал фотографии с места пожара.

В 18:00 "Энергоатом" сообщил, что обстрелы по ЗАЭС продолжились. россияне попали по территории станции, совсем неподалеку от первого энергоблока. В общей сложности в "Энергоатоме" насчитали более 10 российских прилетов вблизи станции и по ее территории за 11 августа.

The Times выпустила статью со ссылкой на украинских специалистов на ЗАЭС и директора "Энергоатома" Петра Котина. В ней говорится о видео, снятом работниками на станции 9 августа. Оно доказывает, что россияне обстреливают станцию. На нем слышен свист минометной очереди, а затем удар и взрыв. Короткие перерывы между звуками выходных и входных снарядов показывают, что россияне обстреливали станцию с небольшого расстояния. Сотрудники станции также рассказали, что перед обстрелами российские военные начали прятаться со своих позиций на ЗАЭС в бункеры, а работники оставались наверху.

Бывший работник ЗАЭС рассказал The Times, что россияне устраивают на станции провокации под фальшивым флагом, чтобы дискредитировать Украину. Они освобождают персонал станции досрочно, прежде чем применить артиллерию.

14 августа ЕС и более 40 стран мира обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что пребывание российских военных и вооружения на ЗАЭС повышают риск "ядерных инцидентов". Подписавшиеся призвали кремль немедленно вывести свои войска с территории атомного объекта. В документе дипломаты осудили дезинформационную кампанию, которую начала россия, чтобы оправдать обстрелы ЗАЭС.

О главном Балаклейский сюрприз: российские оккупанты не угадали, где им сделают "бо-бо"

Дезинформация: Украина устраивает экоцид на Донбассе 10 августа на пивном заводе в Донецке произошел взрыв. российские оккупанты обвинили в обстреле украинскую сторону и сообщили, будто в результате взрыва произошла утечка аммиака. Так называемая "прокуратура" псевдореспублики террористов даже возбудила уголовное дело по статье "Экоцид" за уничтожение животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов. Как на самом деле Украинские военные и политики не комментировали обстрелы пивного завода. Независимые расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что у них есть информация о размещении на территории завода российского военного склада, однако они не смогли подтвердить, что там хранили боеприпасы. Карта военных объектов в окуупированном Донецке / Карта Игаля Левина