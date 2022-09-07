Бизнес на волонтерских баррикадах

За шесть месяцев его неравнодушные участники приготовили более 2,5 миллионов обедов для киевлян. Все началось с того, что в конце февраля волонтеры объединили все цепочки процесса кормления нуждающихся: логистов, координирующих получение и доставку пищи, курьеров и водителей, которые доставляют продукты на кухни и развозят блюда, готовящих обеды поваров и волонтеров, которые раздают его в пунктах выдачи.

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Интересным и важным инсайтом стало понимание, что благотворительная деятельность должна строиться по тем же принципам, что и бизнес. Чтобы помощь другим была действительно действенной, нужно добросовестно налаживать все процессы, присущие бизнесу: планирование, разработку продукта, логистику, маркетинг, коммуникации, контроль, производственную дисциплину и так далее.

И грамотное управление процессами в волонтерстве не менее важно, чем в коммерческой деятельности. К сожалению, из нашего опыта именно этого очень часто не хватает, из-за чего многие усилия тратятся неэффективно, а ресурсы – нерационально.

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Планирование, системность и комплексность: важно определить главную задачу, цель, желаемый результат. И все процессы должны быть настроены именно на это. И настроены одинаково четко и внимательно. Иначе получим хаос.

Когда ты начинаешь делать что-то в качестве добровольной помощи, то большой соблазн делать только то, что получается хорошо, потому что это добровольное дело! Но не отрабатывая остальные процессы, ты никогда не добьешься действительно крутого результата, по крайней мере в средне- или долгосрочной перспективе точно.

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Важна и регулярная актуализация целей и задач. Когда мы начинали 25 февраля, основной проблемой Киева была логистика: мосты закрыты, общественного транспорта нет, комендантские часы и целые выходные.

Поэтому выход был в максимальной децентрализации производства: работала 21 кухня, где готовили до 20 000 тысяч порций горячей пищи ежедневно. Это давало возможность оперативно и быстро доставлять еду тем, кто в этом нуждался.

Постепенно ситуация с дорогами в городе менялась, рестораны начали возвращаться к обычной работе, так что мы также постепенно трансформировали процессы. Сейчас у нас работает одна большая кухня, которая способна в сутки приготовить 10 000 порций. И это лучше всего соответствует сегодняшним запросам и ситуации.

Качественный аутсорс и кооперация с надежными партнерами. Как и в бизнесе, не всегда имеет смысл все делать самому. Часто есть такие составляющие, которые более эффективно отдать на реализацию профессионалам. Следует пытаться увидеть эти возможности и воспользоваться ими.

Как и в бизнесе доставки, в волонтерских инициативах вопрос логистики всегда является важным. Если не решить его, то денежные ресурсы будут тратиться неэффективно.

Профессионализм очень важен. Нереально заниматься производством еды в огромных количествах непрофессионально, иначе на выходе получим нехороший продукт. А если будешь кормить людей в таком положении невкусно или некачественно, теряется главный смысл такой "варти". Ведь еда – не просто еда, а гораздо больше: забота, объединение, поддержка.

Показательно, что на кухнях, входивших в объединение "Смачної варти", в первые месяцы работали очень разные люди, в частности – гости заведений, жители района. Но все процессы приготовления пищи возглавляли профессиональные шеф-повара кафе и ресторанов.

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Тезис "добро должно делаться тихо" возможно и подходит для собственных частных пожертвований. Но социальный проект должен говорить.

Без коммуникаций вы не найдете партнеров, о вас не узнают люди, нуждающиеся в помощи. Поэтому системные коммуникации – неотъемлемая часть работы волонтерских проектов.

Контроль очень важен. Контролю подлежат все процессы и результаты работы. Только благодаря контролю и на основе анализа полученных данных можно принимать правильные решения по дальнейшим задачам и целям работы. Для нашего проекта, например, отсутствие контроля – это риск просто отравить людей. Для других волонтерских команд – на кону могут быть человеческие жизни.

Да, мы контролируем все этапы работы, используя различные инструменты для этого. Например, на упаковке каждой порции есть наклейка с телефоном для жалоб и вопросов получателей пищи. И они с успехом этим пользуются, а мы можем ежедневно держать руку на пульсе.

Опыт показывает, что такая экстраполяция бизнес-подхода на волонтерскую деятельность позволяет наладить долгосрочную эффективную работу социального проекта. А вера в победу, желание быть полезными для общества и своей страны зажигает сердца и вовлекает в команду лучших людей!

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