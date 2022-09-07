Бизнес на волонтерских баррикадах

За шесть месяцев его неравнодушные участники приготовили более 2,5 миллионов обедов для киевлян. Все началось с того, что в конце февраля волонтеры объединили все цепочки процесса кормления нуждающихся: логистов, координирующих получение и доставку пищи, курьеров и водителей, которые доставляют продукты на кухни и развозят блюда, готовящих обеды поваров и волонтеров, которые раздают его в пунктах выдачи.

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И грамотное управление процессами в волонтерстве не менее важно, чем в коммерческой деятельности. К сожалению, из нашего опыта именно этого очень часто не хватает, из-за чего многие усилия тратятся неэффективно, а ресурсы – нерационально.

5 правил организации работы бизнеса, которые помогут создать эффективный социальный проект

  1. Планирование, системность и комплексность: важно определить главную задачу, цель, желаемый результат. И все процессы должны быть настроены именно на это. И настроены одинаково четко и внимательно. Иначе получим хаос.

Важна и регулярная актуализация целей и задач. Когда мы начинали 25 февраля, основной проблемой Киева была логистика: мосты закрыты, общественного транспорта нет, комендантские часы и целые выходные.

Поэтому выход был в максимальной децентрализации производства: работала 21 кухня, где готовили до 20 000 тысяч порций горячей пищи ежедневно. Это давало возможность оперативно и быстро доставлять еду тем, кто в этом нуждался.

Постепенно ситуация с дорогами в городе менялась, рестораны начали возвращаться к обычной работе, так что мы также постепенно трансформировали процессы. Сейчас у нас работает одна большая кухня, которая способна в сутки приготовить 10 000 порций. И это лучше всего соответствует сегодняшним запросам и ситуации.

  1. Качественный аутсорс и кооперация с надежными партнерами. Как и в бизнесе, не всегда имеет смысл все делать самому. Часто есть такие составляющие, которые более эффективно отдать на реализацию профессионалам. Следует пытаться увидеть эти возможности и воспользоваться ими.

  1. Профессионализм очень важен. Нереально заниматься производством еды в огромных количествах непрофессионально, иначе на выходе получим нехороший продукт. А если будешь кормить людей в таком положении невкусно или некачественно, теряется главный смысл такой "варти". Ведь еда – не просто еда, а гораздо больше: забота, объединение, поддержка.

Показательно, что на кухнях, входивших в объединение "Смачної варти", в первые месяцы работали очень разные люди, в частности – гости заведений, жители района. Но все процессы приготовления пищи возглавляли профессиональные шеф-повара кафе и ресторанов.

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  1. Тезис "добро должно делаться тихо" возможно и подходит для собственных частных пожертвований. Но социальный проект должен говорить.

Без коммуникаций вы не найдете партнеров, о вас не узнают люди, нуждающиеся в помощи. Поэтому системные коммуникации – неотъемлемая часть работы волонтерских проектов.

  1. Контроль очень важен. Контролю подлежат все процессы и результаты работы. Только благодаря контролю и на основе анализа полученных данных можно принимать правильные решения по дальнейшим задачам и целям работы. Для нашего проекта, например, отсутствие контроля – это риск просто отравить людей. Для других волонтерских команд – на кону могут быть человеческие жизни.

Да, мы контролируем все этапы работы, используя различные инструменты для этого. Например, на упаковке каждой порции есть наклейка с телефоном для жалоб и вопросов получателей пищи. И они с успехом этим пользуются, а мы можем ежедневно держать руку на пульсе.

Опыт показывает, что такая экстраполяция бизнес-подхода на волонтерскую деятельность позволяет наладить долгосрочную эффективную работу социального проекта. А вера в победу, желание быть полезными для общества и своей страны зажигает сердца и вовлекает в команду лучших людей!

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