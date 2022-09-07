Бізнес на волонтерських барикадах

За шість місяців його небайдужі учасники приготували понад 2,5 мільйони обідів для киян. Все почалося з того, що наприкінці лютого волонтери згуртували усі ланцюги процесу годування нужденних: логістів, які координують отримання і доставку їжі,кур'єрів і водіїв, які доставляють продукти на кухні й розвозять страви, кухарів, які готують обіди, і волонтерів, які роздають їх у пунктах видачі.

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Цікавим та важливим інсайтом стало розуміння, що благодійна діяльність повинна будуватися за тими ж принципами, що й бізнес. Тож аби допомога іншим була дійсно дієвою, треба сумлінно налагоджувати всі процеси, притаманні бізнесу: планування, розробку продукту, логістику, маркетинг, комунікації, контроль, виробничу дисципліну тощо.

І грамотне управління процесами у волонтерстві не менш важливе, ніж у комерційній діяльності. На жаль, з нашого досвіду, саме цього дуже часто не вистачає, через що чимало зусиль витрачаються неефективно, а ресурси – нераціонально.

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Планування, системність та комплексність: важливо визначити головне завдання, мету, бажаний результат. І всі процеси мають бути налаштовані саме на це. І налаштовані однаково чітко та уважно. Інакше отримаємо хаос.

Коли ти починаєш робити щось в якості добровільної допомоги, то велика спокуса робити лише те, що виходить добре, бо це ж добровільна справа! Але не відпрацьовуючи решту процесів, ти ніколи не досягнеш дійсно крутого результату, принаймні у середньо- чи довготерміновій перспективі точно.

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Важливою є й регулярна актуалізація цілей та завдань. Коли ми починали 25 лютого, основною проблемою Києва була логістика: мости закриті, громадського транспорту немає, комендантські години і навіть цілі вихідні.

Тому вихід був у максимальній децентралізації виробництва: працювала 21 кухня, на яких готували до 20 000 тисяч порцій гарячої їжі щодня. Це давало можливість оперативно та швидко доставляти їжу тим, хто цього потребував.

Поступово ситуація з дорогами у місті змінювалась, ресторани почали повертатись до звичайної роботи, тож ми також поступово трансформували процеси. Зараз у нас працює одна велика кухня, яка здатна за добу приготувати 10 000 порцій. І це найкращим чином відповідає сьогоднішнім запитам та ситуації.

Якісний аутсорс та кооперація з надійними партнерами. Як і в бізнесі, не завжди має сенс все робити самому. Часто є такі складові, які ефективніше віддати на реалізацію професіоналам. Варто намагатись побачити ці можливості та скористатися ними.​

Як і в бізнесі доставки, у волонтерських ініціативах питання логістики завжди є надважливим. Якщо не вирішити його, то грошові ресурси витрачатимуться неефективно.

Професіоналізм дуже важливий. Неможливо займатися виробництвом їжі у великих обсягах непрофесійно, інакше на виході отримаємо поганий продукт. А якщо годуватимеш людей в такому становищі несмачно або неякісно, втрачається головний сенс такої "варти". Адже їжа – не просто їжа, а значно більше: турбота, об'єднання, підтримка.

Показово, що на кухнях, які входили до об'єднання "Смачної варти", в перші місяці працювали дуже різні люди, зокрема – гості закладів, мешканці району. Але всі процеси приготування їжі очолювали професійні шеф-кухарі кафе та ресторанів.

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Теза "добро має робитися тихо" можливо й підходить для власних приватних пожертв. Але соціальний проєкт повинен говорити.

Без комунікацій ви не знайдете партнерів, про вас не дізнаються люди, які потребують допомоги. Тому системні комунікації – невід'ємна та важлива частина роботи волонтерських проєктів.

Контроль надважливий. Контролю підлягають усі процеси та результати роботи. Тільки завдяки контролю та на основі аналізу отриманих даних можливо ухвалювати правильні рішення щодо подальших завдань та цілей роботи. Для нашого проєкту, наприклад, відсутність контролю – це ризик просто отруїти людей. Для інших волонтерських команд – на кону можуть бути людські життя.

Так, ми контролюємо всі етапи роботи, використовуючи різні інструменти для цього. Наприклад, на упаковці кожної порції є наліпка з телефоном для скарг та запитань від отримувачів їжі. І вони з успіхом цим користуються, а ми маємо змогу щоденно тримати руку на пульсі.

Досвід показує, що така екстраполяція бізнес-підходу на волонтерську діяльність дає можливість налагодити довгострокову ефективну роботу соціального проєкту. А віра в перемогу, бажання бути корисними для суспільства та своєї країни запалює серця і залучає до команди найкращих людей!

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