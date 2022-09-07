"Спецоперація" пішла не за планом

Спочатку противник, задіявши принаймні 2 БТГр зі складу тієї самої 144-ї мотострілецької дивізії (зосередженої на північно-східному напрямку від Харкова у бєлгородській області "про всяк випадок"), підсилених принаймні одним "батальйоном мобілізаційного резерву", спробував прорватися до лінії Печеніги – Стара Гнилиця. Але його спіткала невдача.

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Однак в подальшому командування противника зрозуміло, що цей напрямок не такий загрозливий, як "природній плацдарм" ЗСУ, створений закрутом річки Сіверський Донець південніше Балаклії. Саме цим пояснюються вперті та неоднократні спроби противника прорватися через Гусарівку на південь, по суті у тил нашим підрозділам, які вийшли впритул до рубежу Іванівка – Щасливе, на ближні північно-західні підступи до Ізюма.

Дивно, але до серпня місяця російське командування жодним чином "не бачило тут ніякої загрози". І лише у серпні противник почав свої наполегливі атаки біля Гусарівки".

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Вдалий "сюрприз" для окупантів

Чесно кажучи, я не знаю – читають мене у російських штабах, чи не читають. Переповідає Арестович мої висновки у розмовах з Фейгіним, чи не переповідає. Це винятково їх справа. Однак одне я можу сказати точно – рашистькі так звані "воєнкори" та усі численні "дописувачі" з ватного боку зараз дуже неправі у власних оцінках стосовно свого командування.

Воно насправді свого часу не тільки намагалося завадити активним діям ЗСУ на правому фланзі свого Ізюмського угрупування військ і цілком розуміло свою слабкість на цій ділянці фронту, а й прагнуло докорінним чином вирішити усю цю проблему. Інша справа, що того в нього ніх*ра не вийшло, бо воно так і не визначилося, де саме буде "бо-бо" – північніше Балаклії або південніше неї. Ну й не вгадало, буває. Власне, так звана "таємниця 144-ї мотострілецької дивізії" цими днями по-суті, думаю, перестане бути такою.

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