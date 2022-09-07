"Спецоперація" пішла не за планом
Спочатку противник, задіявши принаймні 2 БТГр зі складу тієї самої 144-ї мотострілецької дивізії (зосередженої на північно-східному напрямку від Харкова у бєлгородській області "про всяк випадок"), підсилених принаймні одним "батальйоном мобілізаційного резерву", спробував прорватися до лінії Печеніги – Стара Гнилиця. Але його спіткала невдача.
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Дивно, але до серпня місяця російське командування жодним чином "не бачило тут ніякої загрози". І лише у серпні противник почав свої наполегливі атаки біля Гусарівки".
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Вдалий "сюрприз" для окупантів
Чесно кажучи, я не знаю – читають мене у російських штабах, чи не читають. Переповідає Арестович мої висновки у розмовах з Фейгіним, чи не переповідає. Це винятково їх справа. Однак одне я можу сказати точно – рашистькі так звані "воєнкори" та усі численні "дописувачі" з ватного боку зараз дуже неправі у власних оцінках стосовно свого командування.
Воно насправді свого часу не тільки намагалося завадити активним діям ЗСУ на правому фланзі свого Ізюмського угрупування військ і цілком розуміло свою слабкість на цій ділянці фронту, а й прагнуло докорінним чином вирішити усю цю проблему. Інша справа, що того в нього ніх*ра не вийшло, бо воно так і не визначилося, де саме буде "бо-бо" – північніше Балаклії або південніше неї. Ну й не вгадало, буває. Власне, так звана "таємниця 144-ї мотострілецької дивізії" цими днями по-суті, думаю, перестане бути такою.
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