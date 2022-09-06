Військові опублікували потужне відео моменту, наголосивши, що ворогу не сховатись від Очей захисників.

Увага Понад 8 авіаударів по ворогу на Сході й Півдні: ЗСУ знищили багато окупантів та засобів ППО

Наші Очі скрізь! Враження складу окупантів в Балаклії, установки С-300, а також САУ противника,

– підписали відео в угрупуванні.

Ювілейні втрати ворога

Також у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони завдала 8 авіаударів по ворожим військам на Сході та Півдні України, внаслідок чого знищено бойову техніку та засоби протиповітряної безпеки.

Також вогневого ураження зазнали 6 пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено 3 об'єкти зосередження живої сили окупантів.

Ба більше, сьогодні у Генштабі потішили ювілейною статистикою втрат окупантів – від початку війни захисники знищили понад 50 тисяч загарбників.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу: дивіться відео