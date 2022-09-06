Военные опубликовали мощное видео момента, отметив, что врагу не спрятаться от глаз защитников.

Свыше 8 авиаударов по врагу на Востоке и Юге: ВСУ уничтожили много оккупантов и средств ПВО

Наши Глаза везде! Поражение склада врагов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника,

– подписали видео в группировке.

Юбилейные потери врага

Также в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны нанесла 8 авиаударов по вражеским войскам на Востоке и Юге Украины, в результате чего уничтожена боевая техника и средства противовоздушной безопасности.

Также огневое поражение претерпели 6 пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены 3 объекта сосредоточения живой силы оккупантов.

Более того, сегодня в Генштабе порадовали юбилейную статистику потерь оккупантов – с начала войны защитники уничтожили более 50 тысяч захватчиков.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная сводка от Генштаба: смотрите видео