У Генеральному штабі Збройних сил України прозвітували про успіхи авіації. Це допомагає наземним угрупуванням діяти ефективніше.

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Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 8 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та 5 крилатих ракет.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника", – додають у Генштабі.

Знищені склади, переправи та ППО

Крім того, вогневого ураження зазнали 6 пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено 3 об'єкти зосередження живої сили окупантів.

У Генштабі зазначили, що "в зону ураження потрапили 9 засобів протиповітряної оборони".

Наші захисники також знищили техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв'язку, понтонну та паромну переправи, 8 складів боєприпасів різного рівня. Наголошують, що це значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення наші бійці знищили 50 150 окупантів.

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