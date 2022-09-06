Про успіхи ЗСУ 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пожартував з низки однотипних повідомлень, які зараз ширяться по російських групах та чатах в соцмережах.

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У ЗСУ успіхи по всій лінії фронту

Зараз окупанти весь час розповідають, що ніякої паніки взагалі немає. Все нібито під контролем. Але ситуація дещо інша.

Ніякої паніки точно немає. Просто росіяни нарешті зрозуміли, що таке Україна. І починають все більше це розуміти. "Паніки немає" не лише в Балаклії, але й на інших напрямках теж. Підкреслюю – по всій лінії фронту. Там нічого не відбувається, – зазначив Подоляк.

Він прогнозує, що одного разу російські окупанти прокинуться – і раптово збагнуть, що вони вже опинилися у Бєлгороді, де їм і місце.

Ще трішки позитивного написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Але вона закликала дотримуватися інформаційної тиші. Так буде краще для Збройних Сил України.

"Все іде за планом. За нашим планом. Допомагаємо Збройним Силам інформаційною стриманістю", – опублікувала Ганна Маляр у телеграмі.

Важливі новини про війну в Україні: головне

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йому доповіли про успіхи ЗСУ. Українські військові продовжують знищувати російські склади боєприпасів, командні пункти, бази та логістичні маршрути. Контрбатарейна боротьба триває.

Упродовж 5 вересня Збройні Сили відбили ворожі атаки поблизу Зайцевого, Соледара, Шахти Бутівка та Спартака. Детальніше про ситуацію на фронті можете переглянути за посиланням.

Українські військові вже знищили вже понад 50 тисяч російських окупантів. Це сталося за понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу: дивіться відео