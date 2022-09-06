Як минуло засідання Ставки

Військові розповіли главі держави про ситуацію вздовж усієї лінії фронту. На засіданні були присутні очільники різних силових відомств.

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Вони розповіли, що сили оборони успішно знищують ракетні склади, бази, штаби та логістичні маршрути ворога. Триває активна контрбатарейна боротьба, щоб придушити сили російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що наші захисники ліквідували вже понад 50 тисяч загарбників. Відповідальність за винищення росія несе керівництво держави-агресорки, адже саме воно відправляє своїх громадян на загарбницьку війну.

Хто був на зустрічі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

міністр оборони Олексій Резніков,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала,

командувач Нацгвардії Юрій Лебідь,

начальник розвідки Кирило Буданов,

секретар РНБО Олексій Данілов,

заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець,

командувач Сухопутних війск Олександр Сирський,

командувачі оперативних напрямків.

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