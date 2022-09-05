Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні до українців, повідомляє 24 канал. Президент висловив сподівання, що Борис Джонсон продовжить політичну діяльність, а Ліз Трасс співпрацюватиме з Україною.

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Що Зеленський сказав про Джонсона

Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона великим другом України. Президент висловив сподівання, що після завершення роботи на посаді прем'єр-міністра Джонсон буде продовжувати захищати свободу в Україні та Великій Британії.

Глава держави розповів, що після оголошення результатів виборів він провів телефонну розмову з Джонсоном.

Я говорив з ним сьогодні. Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Борис – це той випадок, коли розумієш один одного з півслова, коли дружба є, коли вона міцна й коли вона справді посилює обидві наші держави,

– наголосив Зеленський.

Президент пригадав, що Борис Джонсон був разом з Україною з перших хвилин повномасштабного вторгнення та всіляко допомагав нашій державі. Щоправда, Зеленський наголосив, що відносини України та Великої Британії були хорошими і до 24 лютого та вийшли на новий рівень.

Сподівання України щодо Ліз Трасс

Зеленський висловив сподівання на подальшу співпрацю з Борисом Джонсоном в уже новому статусі. Водночас Україна сподівається на співпрацю з новою прем'єркою, яка також від перших днів повномасштабної війни підтримує Україну.

І не менше чекаю початку співпраці з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде,

– підкреслив президент.

Зверніть увагу! 5 вересня у Великій Британії оголосили результати виборів очільника Консервативної партії, а відповідно й голови уряду країни. Більшість голосів отримала Ліз Трасс, яка в уряді Бориса Джонсона була головою Міністерства закордонних справ.

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