Ба більше, Україна може розраховувати на більш потужну підтримку. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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Трасс продовжить справу, розпочату Джонсоном

Велика Британія продовжить підтримувати Україну у її героїчне протистояння агресору. Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс чітко продекларувала: вона йтиме тими самими кроками, що й експрем'єр Борис Джонсон. Окрім цього, раніше політикиня заявляла про готовність застосувати ядерну зброю у випадку більш суттєвих загроз.

Ми можемо тішитися, що Велика Британія залишається нашим надійним союзником – в особі Бориса Джонсона та Ліз Трасс,

– зауважив політолог.

Що ж до Джонсона – він навряд чи не залишить політичну арену. "Хто знає, на якій наступній посаді ми його побачимо", – додав Антонюк.

Ліз Трасс порівнюють з Маргарет Тетчер

Варто відзначити, що нову главу Консервативної партії нерідко порівнюють з Маргарет Тетчер – однією з провідних прем'єр-міністерок в історії Великої Британії. Однак самій Трасс такі паралелі не до вподоби.

Я думаю, що її характер буде саме таким – залізної леді,

– сказав Антонюк.

У росіян, додає політолог, у зв'язку з призначення Трасс справжня істерика. "Вони скрегочуть зубами", – сказав він.

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