Ба більше, Україна може розраховувати на більш потужну підтримку. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.
Варте уваги Якби в бюлетені було його ім'я, він би з легкістю переміг, – журналіст про плани Джонсона
Трасс продовжить справу, розпочату Джонсоном
Велика Британія продовжить підтримувати Україну у її героїчне протистояння агресору. Нова очільниця британського уряду Ліз Трасс чітко продекларувала: вона йтиме тими самими кроками, що й експрем'єр Борис Джонсон. Окрім цього, раніше політикиня заявляла про готовність застосувати ядерну зброю у випадку більш суттєвих загроз.
Ми можемо тішитися, що Велика Британія залишається нашим надійним союзником – в особі Бориса Джонсона та Ліз Трасс,
– зауважив політолог.
Що ж до Джонсона – він навряд чи не залишить політичну арену. "Хто знає, на якій наступній посаді ми його побачимо", – додав Антонюк.
Ліз Трасс порівнюють з Маргарет Тетчер
Варто відзначити, що нову главу Консервативної партії нерідко порівнюють з Маргарет Тетчер – однією з провідних прем'єр-міністерок в історії Великої Британії. Однак самій Трасс такі паралелі не до вподоби.
Я думаю, що її характер буде саме таким – залізної леді,
– сказав Антонюк.
У росіян, додає політолог, у зв'язку з призначення Трасс справжня істерика. "Вони скрегочуть зубами", – сказав він.
Позиція нової прем'єр-міністерки Великої Британії: коротко
- Раніше Ліз Трасс обіймала посаду міністерки закордонних справ Великої Британії. Вона завжди мала чітку позицію у російсько-українській війні. Так, Ліз Трасс підтримала ідею про те, що заморожені російські активи у Великій Британії мають бути конфісковані та передані українцям. Країна вважає правильним приклад Канади, яка ухвалила такий закон.
- За її словами, Велика Британія очолила підтримку України під час війни та продовжуватиме лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду.
- Трасс готова розсекречуватиме більше розвідданих про плани росії. Вона хоче показати світові тактику кремлівського диктатора владіміра путіна.
- Політикиня наголошувала, що має намір стати найбільшим другом України, продовживши діяльність Джонсона. "Я зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі й стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому", – сказала вона.
- Британська лідерка зауважувала, що першою людиною, якій вона зателефонує після перемоги, буде Володимир Зеленський. Крім того, вона поділилася намірами відвідати Україну.
- Сьогодні, 5 вересня, Ліз Трасс здобула перемогу над Ріші Сунаком і стала главою уряду Великої Британії. Невдовзі її офіційно призначить королева, і нова прем'єрка розпочне призначати міністрів.
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