Кандидатка на пост прем'єр-міністра наголосила, що застосовуватиме жорсткий підхід, аби стримувати зловмисну активність "потенційно ворожих держав". Трасс зауважила: мовиться про країни, які загрожують глобальній безпеці світу.

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Я піду ще далі як прем'єр-міністерка та робитиму все можливе, зокрема, розсекречуватиму більше розвідданих, щоб показати світу тактику президента росії владіміра путіна,

– заявила Трасс.

За словами Трасс, її уряд стратегічно використовуватиме дані розвідки, аби показати спроби кремля підірвати та дестабілізувати волелюбні демократії.

Трасс готова застосувати ядерну зброю

Під час передвиборчих дебатів на пост лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза.

Кандидатка на посаду зауважила, що це – обов'язок прем'єра і вона готова його виконувати.

Трасс про Україну

Кандидатка на посаду прем'єр-міністра заявила, що піде шляхом Бориса Джонсона та буде найбільшим другом України. Трасс наголосила, що "візьме на себе зобов'язання забезпечити невдачу путіна в Україні та його стратегічну поразку". Вона додала: зараз не той час, коли можна говорити про поступки "жахливому диктатору".

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