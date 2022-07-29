Трасс зазначила, що у питанні України слідуватиме стопами Бориса Джонсона, який на початку липня оголосив про свою відставку. Він був активним прихильником нашої держави після вторгнення росії в лютому та навіть двічі їздив у Київ на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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Трасс обіцяє бути "найбільшим другом України"

Трасс, перебуваючи на посаді міністерки закордонних справ Великої Британії, контролювала запровадження санкцій проти оточення президента росії владіміра путіна через вторгнення в Україну. Після відставки Джонсона вона стала одним з кандидатів на пост лідера Консервативної партії.

Трасс зауважила, що працюватиме з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги, якщо стане прем'єром.

Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України – слідуючи стопами Бориса Джонсона – і повністю візьму на себе зобов'язання забезпечити невдачу путіна в Україні та його стратегічну поразку, й щоб росія була обмежена в майбутньому,

– заявила міністерка.

За її словами, зараз зовсім не той час, коли треба говорити про поступки та компроміси "жахливому диктатору".

"Я кандидат британського народу, якому можуть довіряти в Україні, і якому вони (британці – 24 канал) можуть довіряти, щоб захистити нашу свободу і вдома, і за кордоном", – наголосила Трасс.

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Воллес підтримує кандидатуру Трасс

Конкурентом Трасс на посаду нового британського прем'єра є колишній міністр фінансів Ріші Сунак. За даними опитувань, саме очільниця МЗС лідирує серед членів Консервативної партії, які й повинні остаточно вирішити, хто стане наступним очільником уряду.

Окрім цього, за інформацією The Times, Трасс підтримує й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, вона є "єдиним кандидатом", який має досвід, щоб керувати нацією з першого дня на посаді. Воллес зауважив, що також Трасс – "пряма і має на увазі саме те, про що говорить".

"Ліз Трасс – переможець не тому, що вона є спритним продавцем, а тому, що вона – автентична", – зазначив міністр.

Воллес додав, що сидів разом із міністеркою в кабінеті на двосторонніх зустрічах і міжнародних самітах. Тож він знає, що Трасс завжди стоїть на своєму.

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