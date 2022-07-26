Відповідну заяву пропагандистів опублікував офіцер ЗСУ. Варто пригадати, що ЗМІ писали про те, що Джонсон планує прощальний візит до України, щоб зустрітися із Зеленським.

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пропагандисти цинічно заявили про удар по Києву

У рашн-пропаганден без змін,
– написав український військовослужбовець.

У коментарі російських пропагандистів вони відверто заявили, що нібито "найкращий подарунок" Борису Джонсону – це вдарити по Києву ракетою "Калібр".

Також російські окупанти заявили, що на ній хочуть розмістити напис "Hasta la vista, baby", що значить "бувай, дитинко".

Тобто щоразу, коли світ думає, що росіяни досягли дна у своєму цинізмові та злочинах, вони доводять – що можуть поводитись ще гірше.

Коротко про останні злочинні дії росіян

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