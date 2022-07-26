Відповідну заяву пропагандистів опублікував офіцер ЗСУ. Варто пригадати, що ЗМІ писали про те, що Джонсон планує прощальний візит до України, щоб зустрітися із Зеленським.

Читайте також Джонсон знову заговорив українською, коли відвідав тренування бійців ЗСУ

пропагандисти цинічно заявили про удар по Києву

У рашн-пропаганден без змін,

– написав український військовослужбовець.

У коментарі російських пропагандистів вони відверто заявили, що нібито "найкращий подарунок" Борису Джонсону – це вдарити по Києву ракетою "Калібр".

Також російські окупанти заявили, що на ній хочуть розмістити напис "Hasta la vista, baby", що значить "бувай, дитинко".

Тобто щоразу, коли світ думає, що росіяни досягли дна у своєму цинізмові та злочинах, вони доводять – що можуть поводитись ще гірше.

Коротко про останні злочинні дії росіян

26 липня у правозахисній організації Human Rights Watch повідомили, що російські сили перетворили окуповані райони Півдня України на вир страху і дикого беззаконня. Там проводять катування, є нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних воєнних злочинів.

26 липня російські військові на КамАЗі переїхали легковик з дитиною на Запоріжжі. А авто українців було 3 людей – двоє дорослих та одна дитина. Усі загинули.

23 липня росіяни ракетами атакували Одеський порт. Цей цинічний удар окупанти завдали наступного дня після підписання документу в Стамбулі про розблокування портів. Вибухів було приблизно десяток.

Дивіться також – як в росії брешуть про свої злочини у Бучі: відео