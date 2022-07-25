Ворог не втомлюється демонструвати всьому світу своє варварство. Він не лише обстрілює ракетами мирних мешканців, а й наганяє страх на тих, кого буцімто "врятували".

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окупанти катують українців на Півдні

Правозахисна організація Human Rights Watch займається документацією злочинів росії. У новому звіті, як розповіла старша дослідниця щодо України Юлія Горбунова, йдеться про звірства, скоєні на Півдні нашої держави.

російські сили перетворили окуповані райони Півдня України на вир страху і дикого беззаконня… Катування, нелюдське поводження, а також довільні затримання і незаконне позбавлення волі цивільних осіб входять до очевидних військових злочинів,

– наголосила вона.

Ясна річ, що усе це правоохоронна організація вже задокументувала. Відповідні свідчення використають задля засудження воєнних злочинів і тих, хто віддавав накази та виконував їх.

Звірства на Півдні не менш шокуючі

Кілька місяців тому весь світ сколихнуло те, що ми всі побачили на звільненій від окупанта Київщині. Але ситуація на Півдні зовсім не краща. Особливо, якщо враховувати той факт, що загарбники роблять все можливе для того, щоб ніхто не знав, що насправді відбувається на захоплених територіях.

Члени організації поговорили з низкою людей з окупованих регіонів. Мовиться про 71 людину з Херсонської та Запорізької областей. Вони засвідчили про 42 випадки нелюдського поводження з боку росіян.

Окупанти або позбавляли людей зв'язку із зовнішнім світом, або викрадали. Після чого доля затриманих і вивезених залишалась невідомою.

Під час розмов вдалось з'ясувати, що ворог не відмовляється від катувань. Когось окупанти били, а були й ті, через чиє тіло бійці "другої армії світу" пропускали електричний струм. Загарбники завдавали людям серйозних травм. Мовиться про опіки, порізи, струси мозку, вибиті зуби, потрощені кістки, включаючи ребра.

Тортур зазнавали тероборонці. Згідно з даними, які наводять у звіті, троє військових з ТрО, які потрапили до полону, піддавались тортурам. Ба більше, у двох із них ворог забрав життя.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вкотре спростував російські пропагандистські наративи. Він підкреслив, що ворог замість "порятунку" російськомовного населення цинічно обстрілює його. Адже всі ми впродовж п'яти місяців спостерігаємо, наскільки агресивно окупанти нищать саме ті регіони, де більшість людей спілкуються російською мовою.

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