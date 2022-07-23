Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Вибухи пролунали на військовому аеродромі "Канатове" та на одному з об'єктів залізничної інфраструктури.

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Є загиблі та поранені

В ОВА повідомили, що, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Без світла поки залишається частина одного з мікрорайонів. Аварію ліквідовують бригади обленерго. Андрій Райкович закликав людей не ігнорувати тривоги та обов'язково переходити в укриття, коли лунають звуки сирени.

Зверніть увагу! По Кіровоградщині ворог запустив 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

Повідомлення про вибухи з'явилось біля 5:00 ранку

Місцеві жителі повідомили про те, що у Кропивницькому чути вибухи близько 5:00 ранку. За 30 хвилин до цього в області оголосили про повітряну небезпеку. сирени на відбій прозвучали вже по 6:00.

Зазначимо, у цей час повітряна тривога була по всій Україні – через загрозу ракетного удару. Виняток – тимчасово окуповані Херсонщина та Крим.

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Вранці росіяни обстріляли ще Миколаїв та Харків

Вранці 23 липня російські окупанти завдали ударів по Харкову та Миколаєві. По Миколаєву росіяни знову гатили з C-300. Вони влучили у великий продовольчий склад, а також через потрапляння снаряда загорілась суха трава. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

У Харкові вибухи зафіксували в Основ'янському районі міста. Попередньо, росіяни гатили з РСЗВ по житлових будинках та офісних приміщеннях. Постраждала щонайменше 1 людина.

Ракетні обстріли Кропивницького: що відомо

23 травня на Кіровоградщині українські системи ППО збили російську крилату ракету. Уламки впали на відкриту місцевість, постраждалих не було.

3 травня ворожим ракетам таки вдалось долетіти до цілі та влучити в об'єкт залізничної інфраструктури. Загинули люди. Запуск ворог здійснив з регіону Каспійського моря.

Наприкінці квітня 2 ракети окупантів збили над областю українські військові.

Суттєвих руйнувань об'єкту інфраструктури завдав обстріл Кіровоградщини 9 квітня.

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