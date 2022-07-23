Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що черговий склад ворога вибухнув поблизу Слов'яносербська.

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Склад вибухнув на окупованій території Луганщини

Це – невелике містечко в Алчевському районі розташоване на правому березі Сіверського Дінця. Воно вже перебувало в окупації до початку повномасштабної війни.

Сергій Гайдай наголосив, що не почуваються у силі окупанти і на нещодавно захоплених територіях. Там залишилось лише 10 – 15% населення.

Переважно, літні люди та так звані "ждуни". Але й серед них окупанти вбачають ворогів,

– пояснив Гайдай.

росіяни обмежують пересування місцевих жителів

Так в Сєвєродонецьку відкрили пункт видачі перепусток для пересування. Це – дозвіл на поїздки регіоном. Для того, щоб отримати так званий "документ" потрібно вистояти довгу чергу та пройти дактилоскопію та перевірку.

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Вибухи на ворожих позиціях: останні новини

Напередодні потужні вибухи чули в окупованому Херсоні. Ймовірно, що "злетіло щось в повітря" біля Чорнобаївки.

Активісти кажуть, що в аеропорту Чорнобаївки вже немає нічого цілого після влучних ударів ЗСУ.

Через потужні удари по складах на Донбасі місцева так звана "адміністрація" окупованих територій вивозить своїх дітей до росії.

Дивіться у відео – окупанти не хочуть іти в бій на Півдні: