Журналістам сайту 24 каналу вдалося поспілкуватися з уродженцем Луганська, колишнім полоненим Владиславом Овчаренком. Ексбранець залишив рідну Луганщину наприкінці 2017 року під час звільнення з полону бойовиків, однак зараз спілкується із земляками.

До речі Пам'ятаю їхні посмішки, їм це приносило задоволення, – ексбранець розповів про жахи полону

Примусова мобілізація на Луганщині Владислав Овчаренко потрапив у ворожий полон на Луганщині у 2016 році. Хлопець пробув "на підвалі" майже 15 місяців. Проте, він досі підтримує зв'язок із земляками і знає про примусову мобілізацію.

Молоді хлопці бояться у своїй квартирі сказати слово, щоб сусіди не почули й не здали їх в комендатуру під мобілізацію,

– зазначив колишній бранець кремля.

Ексбранець кремля Владислав Овчаренко / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Що каже влада та місцеві жителі

17 липня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях. Там мобілізація триває постійно. Станом на зараз, бойовики оголосили другу хвилю мобілізації.

Український блогер Денис Казанський у своєму телеграм-каналі опублікував допис, де чоловіка намагалися насильно мобілізувати на тимчасово окупованій території Донбасу. Проте продавчиня місцевого магазину змогла врятувати його.

Мешканці Донбасу чинять опір терористам / Скриншот з телеграм-каналу Дениса Казанського

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