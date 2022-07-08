Чужі життя кремль не рахує

Головне завдання примусово мобілізованих – це розвідування вогневих точок ЗСУ під час наступальних операцій армії рф. Головний задум генштабу рф полягає в тому, щоб зберігати якнайбільше військових із росії й зменшити потрапляння військового контингенту рф у полон ЗСУ.

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Варто зазначити, що генштаб рф у 2021 році на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей провів вісім мобілізацій, тобто вони попередньо відпрацьовували прийоми примусової мобілізації. Ці дії реалізовувалися у рамках проєкту "БАРС" – бойовий армійський резервний склад. Суть проєкту полягала в тому, що особи призовного віку, які працювали на цивільних спеціальностях (заводи, шахти) один раз на місяць проходили підготовку на військових полігонах та в умовах воєнного стану першими йшли б на війну.

Такий проєкт реалізовувався в рф, а з травня 2021 року – і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. 18 лютого 2022 року першу хвилю примусово моблізованих чоловіків з окупованих територій залучили на фронт саме під приводом проведення чергових зборів, згодом всіх мобілізованих відправили на фронт. За підрахунками "Східної правозахисної групи" й "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", кількість примусово мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на червень 2022 року становить приблизно 93 тисячі осіб.

Окупанти використовували різні способи примусової мобілізації:

зупиняли автобуси з робітниками, які їхали на шахту, і прямо звідти забирали людей на фронт:

забирали людей із підприємств після закінчення робочої зміни;

впливали через роботодавців, які дзвонили та вмовляли своїх працівників з'явитися до військкомату;

приходили вночі за адресами та забирали чоловіків, користуючись тим, що під час комендантської години родичі не зможуть добігти до військкоматів та органів влади;

приходили до лікарень та профілакторіїв, де перебували чоловіки, та забирали їх;

діяли через військові патрулі, які забирали чоловіків просто з вулиць.

Перші протести жителів тимчасово окупованих територій, а точніше жінок, спалахнули наприкінці квітня 2022 року, коли з фронту почали приходити перші труни. Тоді це всіх протверезило, жінки почали організовуватися і ходити різними установами з вимогою припинити подібні дії. Чоловіки на тимчасово окупованій території буквально пішли у підпілля, почали ховатися з метою не бути мобілізованими.

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Як бути та що робити

Якщо дуже коротко, то уникайте будь-яких зв'язків з військкоматом і армією. Якщо ви не служили у незаконних збройних формуваннях псевдореспублік терористів – косіть усіма силами.

Змініть місце проживання на іншу країну (Казахстан, Грузія, ОАЕ). Там вас не дістануть, навіть якщо дуже захочуть. Змініть номер мобільного телефону. Не розмовляйте по відкритому зв'язку місцевих операторів. Не ходіть часто в одні і ті ж магазини. Якщо виходите на вулицю, беріть із собою паспорт громадянина України та при зустрічі з військовим патрулем кажіть, що інших паспортів у вас немає. Громадян України дуже часто не відправляють на фронт. Косіть за станом здоров'я. За симуляцію хвороби є кримінальна стаття, але, щоб її застосувати, потрібно сильно постаратися, це має бути зроблено компетентними органами і відповідно до закону. Як бачите, звинуватити вас не так просто. Тут ви не зобов'язані щось комусь доводити, хай самі доведуть, що ви – симулянт. Також якщо розумієте, що вас уже веде військовий патруль, завдайте собі якесь ушкодження, як мінімум вас відправлять до лікарні, звідки є можливість втекти та відстрочити мобілізацію. Якщо у вас є дача, краще поїхати, оскільки військові патрулі обходять лише міста та великі селища. Понад два тижні за однією адресою краще не жити. У магазин самим краще не ходити, але якщо ходите, то робіть це між 17.00 та 19.00, коли йде зміна у військовій комендатурі.

Якщо ви служили в армії й зараз у відставці

Мобілізація незаконна, оскільки не було оголошено військовий стан.ʼ За призовом вам запропонують підписати "добровільний" договір з незаконними збройними формуваннями псевдореспублік терористів. За цим контрактом всю відповідальність та ризики ви берете на себе. Ваше забезпечення на передовій буде на мінімальному рівні (згідно з контрактом, ви самі захотіли туди піти і "держава" не відповідає за вас). У разі вашої загибелі, ваша сім'я не зможе розраховувати на якісь компенсації "Спецоперація" – це злочин та військова агресія рф проти України. Відмовляйтесь від виконання злочинного указу.

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Якщо ви зараз служите в армії

Відмовляйтеся від участі у "спецоперації". Це – війна та геноцид проти українського народу. Не ставайте співучасником. Якщо ви вже на полі бою – дезертируйте чи здайтеся в полон до ЗСУ. Українці шанують європейські цінності, поважають права людини і добре ставляться до військовополонених. Вам дадуть їжу та притулок. За вашим бажанням вас можуть записати в обмінний фонд (обміняти на інших військовополонених). Або можете запросити політичний притулок до кінця війни.

Якщо вас таки мобілізували, то ваші родичі, повинні одразу писати скарги до південного федерального округу, військової прокуратури, міністерства оборони рф. Є випадки, коли мобілізованих із дітьми повертали після скарг. За найменшої можливості постарайтеся залишити тимчасово окуповані території під приводом роботи в рф або проходження лікування в рф, а звідти краще виїхати до Казахстану чи Грузії, такі алгоритми теж працювали.



Не бійтеся затримання та правоохоронців

У ситуації, що виникла вас можуть налякати (або спробувати це зробити). Вам не потрібно цього боятися, бо на те є причина. Вам просто не зможуть нічого зробити, і ось чому.

На затримання, а також утримання затриманих та арештантів витрачаються гроші з бюджету. Бюджет порожніє, а тому кожен затриманий – непотрібні витрати. В рф та на окупованих територіях спостерігається дефіцит паперу. Вас не зможуть заарештувати, не зможуть накласти штраф, не зможуть навіть зареєструвати адміністративне чи кримінальне провадження. Все тому, що нема на чому складати протокол, а без протоколу порушуються всі процедури. Порушення процесу робить його недійсним.

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Будьте уважні! Військкомати обізнані про злочинну діяльність міністерства оборони рф та всіляко намагаються зняти з себе провину. При отриманні повістки не розписуйтесь та зверніть увагу на її справжність. На повістці має стояти печатка з гербом, підпис та ініціали військкома. Якщо цього немає чи ініціали не збігаються — це фількина грамота, а не повістка.

Варто знати – як відбувається примусова мобілізація чоловіків і дітей на окупованих територіях: дивіться відео