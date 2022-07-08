Чужие жизни кремль не считает
Главная задача принудительно мобилизованных – это разведка огневых точек ВСУ в ходе наступательных операций армии рф. Главный замысел генштаба россии состоит в том, чтобы сохранять как можно больше военных из россии и уменьшить попадание военного контингента россии в плен ВСУ.
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Такой проект реализовывался в россии, а с мая 2021 года – и на временно оккупированных территориях Донбасса. 18 февраля 2022 года первую волну принудительно моблизированных мужчин с оккупированных территорий привлекли на фронт именно под предлогом проведения очередного собрания, впоследствии всех мобилизованных отправили на фронт. По подсчетам "Восточной правозащитной группы" и "Института стратегических исследований и безопасности", количество принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на июнь 2022 составляет около 93 тысяч человек.
Оккупанты использовали разные способы принудительной мобилизации:
- останавливали автобусы с рабочими, которые ехали на шахту, и прямо оттуда забирали людей на фронт:
- забирали людей с предприятий после окончания рабочей смены;
- влияли через работодателей, которые звонили и уговаривали своих работников явиться в военкомат;
- приходили ночью по адресам и забирали мужчин, пользуясь тем, что во время комендантского часа родственники не смогут добежать до военкоматов и органов власти;
- приходили в больницы и профилактории, где находились мужчины, и забирали их;
- действовали через военные патрули, которые забирали мужчин прямо с улиц.
Первые протесты жителей временно оккупированных территорий, а точнее женщин, вспыхнули в конце апреля 2022, когда с фронта начали приходить первые гробы. Тогда это всех отрезвило, женщины начали организовываться и ходить по разным учреждениям с требованием прекратить подобные действия. Мужчины на временно оккупированной территории буквально ушли в подполье, начали прятаться с целью не быть мобилизованными.
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Как быть и что делать
Если очень коротко, то избегайте каких-либо связей с военкоматом и армией. Если вы не служили в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик террористов – косите всеми силами.
- Смените место жительства на другую страну (Казахстан, Грузия, ОАЭ). Там вас не достанут даже если очень захотят.
- Смените номер мобильного телефона. Не разговаривайте по открытой связи местных операторов. Не ходите часто в одни и те же магазины.
- Если вы выходите на улицу, берите с собой паспорт гражданина Украины и при встрече с военным патрулем говорите, что других паспортов у вас нет. Граждан Украины очень часто не отправляют на фронт.
- Косите по состоянию здоровья. За симуляцию болезни есть уголовная статья, но чтобы ее применить, нужно сильно постараться, это должно быть сделано компетентными органами и в соответствии с законом. Как видите, обвинить вас не так-то просто. Здесь вы не обязаны что-то кому-то доказывать, пусть сами докажут, что вы – симулянт. Также если понимаете, что вас уже ведет военный патруль, нанесите себе какое-нибудь повреждение, как минимум вас отправят в больницу, откуда есть возможность сбежать и отсрочить мобилизацию.
- Если у вас есть дача, лучше поехать, поскольку военные патрули обходят только города и большие села.
- Более двух недель по одному адресу лучше не жить.
- В магазин самим лучше не ходить, но если ходите, делайте это между 17.00 и 19.00, когда идет смена в военной комендатуре.
Если вы служили в армии и сейчас в отставке
- Мобилизация незаконна, поскольку не было объявлено военное положение.
- По призыву вам предложат подписать "добровольный" договор с незаконными вооруженными формированиями псевдореспублик террористов. По этому контракту вы берете на себя всю ответственность и риски. Ваше обеспечение на передовой будет на минимальном уровне (согласно контракту, вы сами захотели туда пойти и "государство" не отвечает за вас). В случае вашей гибели, ваша семья не сможет рассчитывать на какие-либо компенсации
- "Спецоперация" – это преступление и военная агрессия россии против Украины. Отказывайтесь от исполнения преступного указа.
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Если вы сейчас служите в армии
- Отказывайтесь от участия в спецоперации. Это война и геноцид против украинского народа. Не становитесь соучастником.
- Если вы уже на поле боя – дезертируйте или сдайтесь в плен к ВСУ. Украинцы уважают европейские ценности, уважают права человека и хорошо относятся к военнопленным. Вам дадут еду и приют. По вашему желанию вас могут записать в обменный фонд (обменять на других военнопленных). Или можете запросить политическое убежище до конца войны.
Не бойтесь задержания и правоохранителей
В ситуации, что возникла вас могут напугать (или попытаться это сделать). Вам не нужно этого бояться, потому что на то есть причина. Вам просто не смогут ничего сделать, и вот почему.
- На задержание, а также на содержание задержанных и арестантов тратятся деньги из бюджета. Бюджет пустеет, поэтому каждый задержанный – ненужные расходы.
- В россии и на оккупированных территориях наблюдается дефицит бумаги. Вас не смогут арестовать, не смогут наложить штраф, не смогут даже зарегистрировать административное или уголовное производство. Все потому, что не на чем составлять протокол, а без протокола нарушаются все процедуры. Нарушение процесса делает его недействительным.
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