Чужие жизни кремль не считает

Главная задача принудительно мобилизованных – это разведка огневых точек ВСУ в ходе наступательных операций армии рф. Главный замысел генштаба россии состоит в том, чтобы сохранять как можно больше военных из россии и уменьшить попадание военного контингента россии в плен ВСУ.

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Следует отметить, что генштаб россии в 2021 году на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей провел восемь мобилизаций, то есть они предварительно отрабатывали приемы принудительной мобилизации. Эти действия реализовывались в рамках проекта "БАРС" – боевой армейский резервный состав. Суть проекта заключалась в том, что лица призывного возраста, которые работали на гражданских специальностях (заводы, шахты), один раз в месяц проходили подготовку на военных полигонах и в условиях военного положения первыми шли бы на войну.

Такой проект реализовывался в россии, а с мая 2021 года – и на временно оккупированных территориях Донбасса. 18 февраля 2022 года первую волну принудительно моблизированных мужчин с оккупированных территорий привлекли на фронт именно под предлогом проведения очередного собрания, впоследствии всех мобилизованных отправили на фронт. По подсчетам "Восточной правозащитной группы" и "Института стратегических исследований и безопасности", количество принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на июнь 2022 составляет около 93 тысяч человек.

Оккупанты использовали разные способы принудительной мобилизации:

останавливали автобусы с рабочими, которые ехали на шахту, и прямо оттуда забирали людей на фронт:

забирали людей с предприятий после окончания рабочей смены;

влияли через работодателей, которые звонили и уговаривали своих работников явиться в военкомат;

приходили ночью по адресам и забирали мужчин, пользуясь тем, что во время комендантского часа родственники не смогут добежать до военкоматов и органов власти;

приходили в больницы и профилактории, где находились мужчины, и забирали их;

действовали через военные патрули, которые забирали мужчин прямо с улиц.

Первые протесты жителей временно оккупированных территорий, а точнее женщин, вспыхнули в конце апреля 2022, когда с фронта начали приходить первые гробы. Тогда это всех отрезвило, женщины начали организовываться и ходить по разным учреждениям с требованием прекратить подобные действия. Мужчины на временно оккупированной территории буквально ушли в подполье, начали прятаться с целью не быть мобилизованными.

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Как быть и что делать

Если очень коротко, то избегайте каких-либо связей с военкоматом и армией. Если вы не служили в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик террористов – косите всеми силами.

Смените место жительства на другую страну (Казахстан, Грузия, ОАЭ). Там вас не достанут даже если очень захотят. Смените номер мобильного телефона. Не разговаривайте по открытой связи местных операторов. Не ходите часто в одни и те же магазины. Если вы выходите на улицу, берите с собой паспорт гражданина Украины и при встрече с военным патрулем говорите, что других паспортов у вас нет. Граждан Украины очень часто не отправляют на фронт. Косите по состоянию здоровья. За симуляцию болезни есть уголовная статья, но чтобы ее применить, нужно сильно постараться, это должно быть сделано компетентными органами и в соответствии с законом. Как видите, обвинить вас не так-то просто. Здесь вы не обязаны что-то кому-то доказывать, пусть сами докажут, что вы – симулянт. Также если понимаете, что вас уже ведет военный патруль, нанесите себе какое-нибудь повреждение, как минимум вас отправят в больницу, откуда есть возможность сбежать и отсрочить мобилизацию. Если у вас есть дача, лучше поехать, поскольку военные патрули обходят только города и большие села. Более двух недель по одному адресу лучше не жить. В магазин самим лучше не ходить, но если ходите, делайте это между 17.00 и 19.00, когда идет смена в военной комендатуре.

Если вы служили в армии и сейчас в отставке

Мобилизация незаконна, поскольку не было объявлено военное положение. По призыву вам предложат подписать "добровольный" договор с незаконными вооруженными формированиями псевдореспублик террористов. По этому контракту вы берете на себя всю ответственность и риски. Ваше обеспечение на передовой будет на минимальном уровне (согласно контракту, вы сами захотели туда пойти и "государство" не отвечает за вас). В случае вашей гибели, ваша семья не сможет рассчитывать на какие-либо компенсации "Спецоперация" – это преступление и военная агрессия россии против Украины. Отказывайтесь от исполнения преступного указа.

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Если вы сейчас служите в армии

Отказывайтесь от участия в спецоперации. Это война и геноцид против украинского народа. Не становитесь соучастником. Если вы уже на поле боя – дезертируйте или сдайтесь в плен к ВСУ. Украинцы уважают европейские ценности, уважают права человека и хорошо относятся к военнопленным. Вам дадут еду и приют. По вашему желанию вас могут записать в обменный фонд (обменять на других военнопленных). Или можете запросить политическое убежище до конца войны.

Если вас мобилизовали, то ваши родственники должны сразу писать жалобы в южный федеральный округ, военную прокуратуру, министерство обороны рф. Есть случаи, когда мобилизованных с детьми возвращали после жалоб. При малейшей возможности постарайтесь покинуть временно оккупированные территории под предлогом работы в россии или прохождения лечения в россии, а оттуда лучше уехать в Казахстан или Грузию, такие алгоритмы тоже работали.



Не бойтесь задержания и правоохранителей

В ситуации, что возникла вас могут напугать (или попытаться это сделать). Вам не нужно этого бояться, потому что на то есть причина. Вам просто не смогут ничего сделать, и вот почему.

На задержание, а также на содержание задержанных и арестантов тратятся деньги из бюджета. Бюджет пустеет, поэтому каждый задержанный – ненужные расходы. В россии и на оккупированных территориях наблюдается дефицит бумаги. Вас не смогут арестовать, не смогут наложить штраф, не смогут даже зарегистрировать административное или уголовное производство. Все потому, что не на чем составлять протокол, а без протокола нарушаются все процедуры. Нарушение процесса делает его недействительным.

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Будьте внимательны! Военнослужащие осведомлены о преступной деятельности министерства обороны россии и всячески пытаются снять с себя вину. При получении повестки не расписывайтесь и обратите внимание на ее подлинность. На повестке должна стоять печать с гербом, подпись и инициалы военкома. Если этого нет или инициалы не совпадают – это филькина грамота, а не повестка.

Следует знать – как происходит принудительная мобилизация мужчин и детей на оккупированных территориях: смотрите видео