Что такое не везет

Ее подразделения развернуты за БТГр 138-й МСБр, которая ведет боевые действия в направлении Победа – Федоровка, а также Верхний Салтов – Старый Салтов.

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В районе Угледар – Курахово что-то в 42-й МСД и подразделений 8-й общевойсковой армии противника, поддержанных всевозможными там бандами типа "батальона спарта" и "бригады кальмиус", продолжает "не клеиться". Попытки одновременно "контрнаступить" на Марьинку и повредить медленному, но уверенному продвижению Вооруженных Сил Украины в сторону Докучаевска и Волновахи пока особыми успехами не сопровождаются. Контратаки есть, результата особенного нет.

Хотеть – не вредно

Командование войск противника готовится к сдвоенному удару на Бахмут – в районе Шумов и Майорского разворачиваются БТГр 336-й ОБР МП, еще одна ОБР МП – 40-я, вместе с танками "батальона дизель" 1-го армейского корпуса пытаются пробиться за Новолуганское, чтобы содействовать с фланга ударной тактической группе Попаснянской группировки, пытающейся пробиться через населенный пункт Вершина.

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На Херсонском направлении противник пытается удержать Новопетровку и Архангельское, чтобы иметь возможность удержать за собой Высокополье. Однако ситуация для него постепенно ухудшается в тактическом отношении, давление Сил Обороны Украины на флангах "кармана" нарастает, поэтому рано или поздно перед командованием войск противника встанет совершенно очевидный вопрос – отходить ли из района Высокополья или оставить в этом "кармане" 1 – 1 ,5 БТГр на растерзание "биндерофцам".

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