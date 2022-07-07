Равнодушие, которое стоило миру

И если ею не интересоваться, если не понимать на национальном уровне масштаб этой проблемы, если не пытаться предотвратить последствия столкновения с ней, она обязательно придет к тебе. На танках. И убьет – если ты не сможешь сопротивляться.

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Наше непонимание того, как выглядит мир за границами Украины – прежде всего от незнания этого мира, от безразличия к нему. От безразличия тотального – от граждан, которые вообще не понимают, зачем им всем этим интересоваться, к журналистам, экспертам и политикам, сосредоточенным на проблемах нашей страны так, будто мы живем в Швейцарии или Норвегии.

Пора собирать камни

Как результат – почти детское удивление, когда приходит горе. И, конечно, может возникнуть вопрос – а разве это изменило бы что-нибудь, если бы мы знали и понимали? Да, конечно, изменило бы. Потому что мы строили совсем другую страну.

Страну, граждане которой точно знали бы, что для того, чтобы выжить, нужно обороняться. Что рядом – не брат, а враг. Что голосовать нужно не за тех, кто обещает договориться о дешевом газе, а за тех, кто думает об энергетической независимости. Что армию нужно не сокращать, а увеличивать. Что российское руководство хочет войны не потому, что оскорбляют его, а украинское руководство не может остановить войну не потому, что на ней наживается.

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И что выбор для всех нас очень прост – либо земля, на которой мы живем, будет просто по территории российской федерации, либо нам удастся отстоять право украинского народа на суверенитет. Без всяких "посередине".

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Важно – Давидюк считает, что Украина загнала путина в угол, из которого ему уже не выбраться: смотрите видео