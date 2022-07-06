Безумный план набирает обороты
О том, что эти цели в принципе не изменились, свидетельствует выступление секретаря совбеза россии николая патрушева в хабаровске.
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Среди других целей российской войны – признание Украиной российского статуса Крыма и Донбасса. И, очевидно, сейчас к российским требованиям будут добавляться и другие, связанные с тем, какую же территорию украинского государства оккупируют российские войска на момент, когда в кремле вообще решат, что путину нужен какой-то диалог с украинским руководством.
У многих то, что через четыре месяца войны россии против Украины никаких изменений в позиции кремля не произошло, может вызвать удивление. Однако будем откровенны – владимир путин абсолютно уверен в том, что война продолжается согласно его предварительным планам.
Да, блицкриг российского правителя не удался. Но целью владимира путина был вовсе не блицкриг. Главная его цель – это уничтожение украинского государства. А как это будет происходить, это уже вопрос следующий.
От попытки оккупировать всю территорию украинского государства российский агрессор перешел к так называемой тактике салями, когда оккупируется один украинский регион за другим, присоединяется к российской федерации и используется как плацдарм для наступления на новые украинские регионы.
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Чем грезит путинская шайка
Сейчас в планах владимира путина и его соратников – оккупация Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей Украины и их присоединение к российской федерации. Надо сказать, что захват россиянами всей Луганской области только убеждает владимира путина в том, что он – на правильном направлении и война должна продолжаться вплоть до полного уничтожения украинской государственности как таковой.
Таким образом, мы можем уже сейчас четко осознавать, каковы ближайшие планы российского президента владимира путина.
- Первый связан не только с захватом всей Луганской, но и всей Донецкой области Украины. И эти территории должны скоро провести у себя так называемый "референдум" о присоединении к российской федерации.
- А вот после этого могут пройти аналогичные "референдумы" и в Запорожской и Херсонской областях Украины. Возможно, даже "референдумы" на тех территориях состоятся одновременно с "референдумами" на Луганщине и Донбассе.
- После этого государственная дума рф и совет федерации быстро примут решение о присоединении этих украинских областей к россии в качестве независимых государств. То есть последуют крымскому сценарию. И их территория будут использовать для того, чтобы наступать на другие регионы на востоке и юге Украины.
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Европейский ужас кремлевского карлика
Очевидно, что юг может быть даже более приоритетным для кремля, учитывая, что представители российского военного командования сообщали о планах по оккупации всей Николаевской и Одесской областей Украины для выхода на границы с самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой, которая уже давно находится под фактическим контролем россии, однако не имеет общих границ с государством-агрессором.
Выход на границу с Приднестровьем создаст для кремля возможности поглощения Республики Молдова, ведь путин хочет не допустить как существования Молдовы, так и существования Украины.
Ну и, конечно, можно представить, что в такой ситуации российская армия может и приостановиться на какой-то период, чтобы потом начать оккупацию уже других украинских регионов в центре и на западе страны.
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