1. Какое может быть восстановление, пока идет война
Во-первых, без немедленного восстановления не будет победы – без восстановления мостов, дорог и электростанций невозможна эффективная оборона.
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Во-вторых, эта война – война на истощение, поэтому Украина должна как можно быстрее восстановить экономику, чтобы были рабочие места и налоги в бюджете.
Думаю, всем понятно, что без денег войну не выиграть, и нельзя полагаться только на западные субсидии. Запад делает правильно, побуждая Украину брать деньги не на рыбу, а на удочку. Если когда-то играли в стратегические компьютерные игры, вы помните: в одном уголке экрана сражаешься, в другом строишь, и если прекращаешь строить, то очень быстро прекращаешь и воевать.
В-третьих, миллионы людей потеряли дом. Приближается зима. Четвертое и, может быть, самое главное. Миллионы людей уехали. Они не вернутся, если некуда будет возвращаться, а это не только дома, а школы для их детей, больницы в конце концов рабочие места.
Люди не живут там, откуда уехали все врачи. Люди не везут детей туда, где нет школ. И если они не вернутся, значит Путин победил, по крайней мере частично, в своем стремлении уничтожить украинское будущее.
Пока я пишу эти строки, официальные представители десятков стран поочередно делают свои короткие заявления о поддержке Украины, объявляя суммы и условия их предоставления. И все повторяют: восстановление должно начаться немедленно.
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2. Зачем все эти многочисленные конференции
Это долгий процесс, и быстро не будет. Те же люди, которые сначала не верили в достижимость безвизового режима или в его значение, потом в достижимость и значение Томоса, затем в достижимость и получение тяжелых вооружений, затем в достижимость и значение статуса кандидата в члены Евросоюза, сегодня сомневаются в достижимости восстановления Украины, в своевременности этого процесса (см. пункт 1), в возможности построить прозрачную и подотчетную систему, в необходимости многочисленных встреч по разработке этой системы.
Но надо помнить, что Божьи мельницы мелют очень медленно, и мы можем оценить пройденный путь только постфактум.
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3. Зачем гражданскому обществу все эти манифесты
Здесь позволю себе сначала ответить на вопрос: а вы бы что предложили сделать?
Если вы хотите, чтобы ваш голос услышали, вам нужно объединиться с теми, кто разделяет те же ценности и цели. Вам нужно договориться, что делать, каким образом, с кем о чем говорить и т.д. Вам нужно сделать так, чтобы вас заметили те, к кому вы хотите достучаться.
Для этого нужно встречаться между собой и говорить – понимаю, что многие ненавидят такую болтовню, но нет другого способа найти общий язык ради сотрудничества. Для этого нужно составлять и подписывать документы – понимаю, что многие ненавидят такие бумажки, но нет другого способа зафиксировать договоренности и представить их третьим лицам. А что бы вы предложили сделать?
Другими словами: я сам не люблю разговоры и бумажки, но это работает.
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