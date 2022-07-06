Исторический излом века руками украинцев

Имею в виду "хрущевскую" десталинизацию и роспуск ГУЛАГа. Это было событие, оказавшее колоссальное влияние на судьбы всех стран так называемого "Восточного блока", но и Запада тоже – она полностью переломила ход истории коммунистических и рабочих движений и вообще, можно сказать, изменила мир.

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Проблема в том, что роспуск ГУЛАГа до сих пор приписывают "доброй воле" Хрущева – а это то же, что объявлять "жестом доброй воли" бегство россиян с острова Змеиный. Теоретически якобы и известно о восстании в ГУЛАГе, исследовано и описано историками Красноярск, Норильск, и Кенгир, и решающую роль в этом украинцев (точнее – "бандеровцев", потому что именно они принесли в лагеря структуру и методы военного подполья, там весила не только численность мятежного элемента, но и его профессиональный опыт партизанской войны).

Однако шагнуть от Кенгирского восстания-1954 к речи Хрущева перед ХХ съездом и довести общий пазл до смены соответствующей строки в учебниках истории – вот этого так и не произошло, тема подвисла.

Российские историки, которые в 2000-х ею занимались и первыми (да, это были не наши, к сожалению) объявили, что Хрущев распустил ГУЛАГ, потому что из-за восстания его уже нельзя было удержать, – к концу 2000-х как-то резко на эту тему замолчали, а на Западе ей спикеров не нашлось.

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Время для правды

Так вот, за моими наблюдениями и ощущениями, самое время к ней обратиться. Несколько хороших, вдумчивых профессиональных статей украинских историков в мировой печати под заголовками типа "Почему Путин боится бандеровцев?" или "Забытая победа Украины" сейчас бы очень помогли изменить общую оптику процесса в нашу пользу.

А, и еще не удивляйтесь, если вскоре с такой статьей, только с акцентами, помещаемыми в духе "что Химце белое, то ему рябое", вскоре выступит какой-нибудь Расевич или другой Медведчук Джон-Пол Химка, – не я одна слежу за информпроцессом, и с той стороны тоже глаза есть. Так что делать это нужно быстро.

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