Дикари среди цивилизации
Сейчас в Женеве в штаб-квартире Объединенных Наций продолжается ежегодная сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, к которой Ассоциация предоставляла соответствующее информирование о притеснениях коренных народов Крыма оккупантами, для включения материалов Автономной Республики Крым в соответствующие ежегодные доклады ООН.
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В то же время в рамках нынешнего обсуждения в ООН представителями коренных народов мира притеснений их прав как на территории России, так и в оккупированном Крыму со стороны российских "дипломатов", присутствовавших на мероприятии, произошли беспрецедентные по своей дерзости противоправные действия.
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В частности, это касалось представительницы шорского народа Яны Танагашевой и докладчицы Крымскотатарского ресурсного центра Людмилы Короткой. Лишь вмешательство представителей других коренных народов мира оградило этих докладчиков от преступных намерений российского "дипломата" прямо во Дворце Наций в Женеве.
Как констатировал по этому вопросу бывший член Форума ООН по коренным народам Оливер Лооде, "на днях представители РФ уже не умеют не устраивать скандалов, где они находятся. Истерия и экзистенциальный страх настолько сильны. Это смертельная агония распадающегося режима, которому принадлежит только одно место – свалка истории".
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