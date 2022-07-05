Белорусам показали демоверсию будущего под Киевом

Ведь белорусы смотрят на эту войну, как говорил сам Лукашенко: "Пройдет два-три дня, и потом некому будет воевать". Вот уже пошел пятый месяц.

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Все белорусы смотрят, что происходит с россиянами, которых, кстати, частенько выковыряли из бронемашин, оттянутых на ремонт или подбитых на территории Украины, на Киевщине, и задаются вопросом: вступит ли Беларусь или не вступит?

Последнему диктатору Европы не привыкать к позору

Ну, во-первых? Беларусь в войну уже вступила. Что у нас выходит? С одной стороны Александр Григорьевич говорит, что "мы уже участвуем" – и это так: с белорусской территории летят ракеты, летят бомбы по украинским городам.

И этот усатый парень рассказывает, что "Россия права, и мы не позволим стрелять в спину русскому человеку". Подождите! Что значит в спину? Кто ведет наступление? Возможно, путиноиды, путинские солдаты. Нет, не путинские солдаты, секундочку – российские солдаты. Вряд ли они наступают ж*пой вперед. Скорее всего, они смотрят как все нормальные люди (ты homo sapiens? Нет? Я россиянин). Поэтому никто россиянам в спину не стреляет. Разве что во время войны их ударной волной разворачивает. Но тут уже, как говорится, кому как повезет.

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Успокоительное для лукашистов уже наготове

То есть, значит, Лука нам говорит, что он уже участвует в "спецоперации". К чему это все ведет? Почему я говорю, что война вполне возможна между Украиной и Республикой Беларусь? Потому что все приготовления завершены. Там есть перечень 16 – 17 позиций, критерии подготовки страны к вступлению в войну. И вот на сегодняшний день там не хватает двух или трех.

С одной стороны, это называется мы надуваем щеки, говорим, что Путин во всем прав, мы вроде как рядом и так далее. Мол, сковываем украинские силы. Но с другой стороны, а кто даст гарантию, что он не прикажет перейти границу? И белорусы это тоже знают.

Гарантию здесь, конечно, выписывают Вооруженные Силы Украины, и я точно могу вам сказать, что угроза со стороны Республики Беларусь украинским военным командованием рассматривается как абсолютно реальная, и приняты соответствующие меры. И не только они минируют пограничные территории.

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