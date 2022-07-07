Деугоризация Закарпатья

Что ж, пора поговорить об Венгрии. Война – это не только время потерь, но и время возможностей. Одна из таких возможностей – это возможность изменить этническую ситуацию в Закарпатье.

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В результате боевых действий у нас появились миллионы беженцев из восточных и южных областей. И уже сейчас понятно, что часть из них никогда не вернется в свои города, даже в случае их деоккупации. Одни не захотят возвращаться после пережитого (знаю таких). Другим возвращаться просто некуда, потому что их города практически уничтожены и отстроены будут еще не скоро.

Таким переселенцам и нужно предлагать переезд в Закарпатье. Особенно в районы, где есть значительный процент венгерского населения. Разумеется, не все хотят переезжать в Берегово и Чоп. Ну так много и не надо. Тысяч 20 – 25 точно найдется, и этого вполне хватит, чтобы состав городского населения претерпел существенные изменения. Еще десятки тысяч наверняка будут рады получить земельные участки в Береговском районе для занятия фермерством.

Конечно, государство должно помочь людям с жильем и построить для них новые дома. Но это и так планируется делать. А чтобы у переселенцев была работа, туда же, в Закарпатье, следует эвакуировать и бизнес из разрушенных и захваченных городов востока. Можно, например, создать для этого индустриальные парки в Берегово, Мукачево и Чопе.

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Все претензии – к путину

Такие меры сейчас абсолютно оправданы и никак не нарушают ничьи права. А если у венгерского правительства по этому поводу возникнет какая-то обеспокоенность, то его господин Орбан смело сможет выразить своему партнеру владимиру путину, по вине которого в Украине образовалось такое количество несчастных беженцев.

Нам в любом случае необходимо помогать этим гражданам и где-то их размещать. Так почему бы не разместить их на Закарпатье? Возможно, в этом случае горе этих людей станет более близким и более понятным венгерским соседям.

Вообще, Закарпатье – это очень недооцененный и благодатный край. Близость к Европе, отличный климат, красивые виды, богатая история. И при этом в нем живет каких-то жалких 1,3 миллиона человек. Это очевидная аномалия. Думаю, на Закарпатье вполне может жить 2 – 2,5 миллиона человек, а то и больше. Очевидно, что украинцы просто мало знают об этом регионе.

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