Слава победителей

В Financial Times вышла статья о чрезвычайной эффективности применения HIMARS на фронте. Вывод из публикации прост – этой техники для Украины нужно больше. В таком же ключе выдержан сюжет о работе HIMARS в Украине для канала ABC.

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Очевидно, все это не случайно и обозначает новый этап в поставке оружия для Украины. И общественность зарубежных стран об этом информируют.

Курс для этого определили на последнем саммите НАТО, где, в частности, выступал и президент Зеленский. Там поднимался и вопрос о вооруженной помощи для Украины – прежде всего, противоракетная и противовоздушная оборона, современная реактивная артиллерия и бронетехника. Саммит ясно показал ориентацию, что мы должны победить Россию на поле боя, поскольку она понимает только силу и ничто больше.

Палки в колеса самим себе

И вот в этот момент "Украинская правда" репостит несуразную вражескую пропаганду об "уничтожении двух HIMARS". Теперь у всех промосковских источников на Западе есть подарок. Можно распространять фейки, ссылаясь на "ведущий украинский информационный ресурс".

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Ни для кого не секрет, что главная задача враждебной пропаганды в аспекте влияния на западную аудиторию – это работа против поставок современного оружия для Украины. Они уже несколько месяцев бросают на этот фронт все ресурсы. Здесь и многочисленные фейки о "неэффективности использования" оружия, а также его "хищения". Не буду их повторять, но всего этого очень много.

Запускается это через "журналистов", маргинальных пророссийских "политиков", "немецких интеллектуалов" и т.д. Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать. Идиотом или журналистом ведущего украинского издания.

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