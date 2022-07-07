Кому війна – не завада для бізнесу

Дослідники Yale University моніторять діяльність компаній в рф після повномасштабного вторгнення. Вони виявили щонайменше 250 фірм, які ігнорують заклики припинити інвестиції в країну-агресора. А ще команда Київської школи економіки (KSE Institute) веде базу даних з понад 2000 компаній.

Радимо Яка невидима армія допомагає путінським терористам нищити українців

Кожен смартфон, кожна пара джинсів і банка кукурудзи робить життя pociян комфортнішим, а значить – продовжує війну.



Всесвітньо відомі компанії, які продовжують вести бізнес у росії / Фото з фейсбуку Інни Совсун

Зброя проти аморальності – в руках кожного

Я не знаю, що в голові у топменеджерів брендів, що продовжують фінансувати терористичну державу. Так, це бізнес на крові. У них немає цінностей, навіть якщо вони вбухали мільйони доларів, щоб переконати покупців у зворотному.

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Як ми можемо боротися? Спільно тиснути на компанії, що підтримують pociю, – писати листи, засуджувати публічно, виходити на акції протесту і, звісно ж, "голосувати гаманцем". Той, хто фінансує терористичну державу, мусить відповісти. Війна є війна.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливе – у росії не проти націоналізувати компанії, які залишають її ринок: дивіться відео