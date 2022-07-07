Зловісний шабаш лукашистів

4 липня за наказом лукашенка цей цвинтар знищено – заорано тракторами. У мене весь час невідчепна підозра, що вся ця їхня мордорська війна з могилами – неспроста.

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Що ми присутні при спробах створення якогось нового демонічного культу, що вони навмисне "будять мертвих" і що все це "викликання зомбі" скінчиться дуже погано для них самих.



Заступник посла Республіки Польща у білорусі Мартін Войцеховський на місці зруйнованих могил / Фото Агнєшки Ромашевської

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Світлина, яка говорить

Директорка медіа Belsat TV Агнєшка Ромашевська оприлюднила красномовну світлину зруйнованого режимом лукашенка цвинтаря.

На ній зазнімковано момент, як заступник посла Республіки Польща в республіці білорусь Марцін Войцеховський покладає квіти на сплюндровані могили.

Судячи з усього, місце поховання польських солдатів розгорнули грейдером і проїхалися по ньому важкою будівельною технікою.

Відтак, замість могил та надгробків залишилася лише роз'їжджена колія.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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