Зловісний шабаш лукашистів
4 липня за наказом лукашенка цей цвинтар знищено – заорано тракторами. У мене весь час невідчепна підозра, що вся ця їхня мордорська війна з могилами – неспроста.
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Що ми присутні при спробах створення якогось нового демонічного культу, що вони навмисне "будять мертвих" і що все це "викликання зомбі" скінчиться дуже погано для них самих.
Заступник посла Республіки Польща у білорусі Мартін Войцеховський на місці зруйнованих могил / Фото Агнєшки Ромашевської
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Світлина, яка говорить
- Директорка медіа Belsat TV Агнєшка Ромашевська оприлюднила красномовну світлину зруйнованого режимом лукашенка цвинтаря.
- На ній зазнімковано момент, як заступник посла Республіки Польща в республіці білорусь Марцін Войцеховський покладає квіти на сплюндровані могили.
- Судячи з усього, місце поховання польських солдатів розгорнули грейдером і проїхалися по ньому важкою будівельною технікою.
- Відтак, замість могил та надгробків залишилася лише роз'їжджена колія.
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