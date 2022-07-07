Зловещий шабаш лукашистов

4 июля по приказу лукашенко это кладбище уничтожено – вспахано тракторами. У меня все время неотвязное подозрение, что вся эта их мордорская война с могилами – неспроста.

Интересное Европа забыла о "пропущенной войне", которую для нее выиграла Украина в ХХ веке

Что мы присутствуем при попытках создания какого-то нового демонического культа, что они умышленно "будят мертвых" и что все это "вызов зомби" кончится очень плохо для них самих.



Заместитель посла Республики Польша в Беларуси Мартин Войцеховский на месте разрушенных могил / Фото Агнешки Ромашевской

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Фотография, которая говорит

Директор медиа Belsat TV Агнешка Ромашевская обнародовала красноречивую фотографию разрушенного режимом лукашенко кладбища.

На ней снят момент, как заместитель посла Республики Польша в республике Беларусь Марцин Войцеховский возлагает цветы на оскверненные могилы.

Судя по всему, место захоронения польских солдат развернули грейдером и проехались по нему тяжелой строительной техникой.

Следовательно, вместо могил и надгробий остался только разъезженный путь.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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