"Диванна армія" рашистів

У вільний час хакери заробляють гроші своєю звичною працею – крадіжкою, шантажем та здирництвом. А на роботі атакують цілі, вказані російськими військовими.

Не пропустіть Гол у власні ворота, або Як українці зробили "подарунок" рупорам Кремля через HIMARS

Хакерська атака на Одеську міськраду відбулася одночасно із завданням по місту ударів крилатими ракетами. Лікарні та служби екстреної допомоги зазнали кібератак одразу після авіаударів. Коли мільйони біженців утікали від бойових дій, хакери атакували гуманітарні організації.

Сирійська методичка

Аналогічну тактику кремль використовував у Сирії з тією різницею, що там росія мала панування в повітрі. Наприклад, в Україні кремлівські хакери атакують об'єкти електро- та водопостачання там, куди не долітають російські літаки та недоцільне використання ракет. А у Сирії такі об'єкти тупо бомбили.

Російські військово-космічні сили завдавали ударів по житлових кварталах, а коли на місце приїжджали рятувальники, завдавали повторного удару. Коли поранених діставали з-під уламків та відвозили до лікарень, завдавали ударів по лікарнях. Коли люди втекли від війни у ​​безпечне місце, починали бомбардувати гуманітарні конвої.

Сирійські гуманітарні організації повідомили російським військовим координати шкіл, госпіталів та гуманітарних коридорів. По всіх цих координатах було завдано ракетно-бомбових ударів. У кремлівській терористичній війні напис "Діти" не захищає від бомб, а стає легітимною ціллю.

Рекомендуємо Бліцкриг Путіна провалився, але його мета – геть інша

Брехня як найпотужніша зброя

Вчиняти злочини у всіх на очах кремлю допомагає бойова пропаганда. 9 вересня 2016 року російські військово-космічні сили розбомбили колону Червоного Півмісяця, вбивши 20 співробітників організації та знищивши вісімнадцять вантажівок із гуманітарною допомогою. У відповідь на звинувачення міністерство оборони рф заявило:

"Інформація про місцезнаходження автоколони була відома лише бойовикам, які контролюють ці райони. Ми уважно вивчили відеозйомки з місця подій і не знайшли жодних ознак влучання по автоколоні будь-яких боєприпасів. Все показане на відеокадрах – наслідок пожежі вантажу".

Це – стандартна тактика кремля. Вони вчинятимуть злочини, а потім заперечуватимуть очевидне. Розслідування бомбового удару по Червоному Півмісяцю прочитали тисячі людей. А сотні мільйонів дізналися про подію із засобів масової дезінформації, які мовлять усіма мовами з кожної праски.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Актуальне – як путінська пропаганда відреагувала на чергову "бавовну" в Бєлгороді: дивіться відео