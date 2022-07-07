"Диванна армія" рашистів
У вільний час хакери заробляють гроші своєю звичною працею – крадіжкою, шантажем та здирництвом. А на роботі атакують цілі, вказані російськими військовими.
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Сирійська методичка
Аналогічну тактику кремль використовував у Сирії з тією різницею, що там росія мала панування в повітрі. Наприклад, в Україні кремлівські хакери атакують об'єкти електро- та водопостачання там, куди не долітають російські літаки та недоцільне використання ракет. А у Сирії такі об'єкти тупо бомбили.
Російські військово-космічні сили завдавали ударів по житлових кварталах, а коли на місце приїжджали рятувальники, завдавали повторного удару. Коли поранених діставали з-під уламків та відвозили до лікарень, завдавали ударів по лікарнях. Коли люди втекли від війни у безпечне місце, починали бомбардувати гуманітарні конвої.
Сирійські гуманітарні організації повідомили російським військовим координати шкіл, госпіталів та гуманітарних коридорів. По всіх цих координатах було завдано ракетно-бомбових ударів. У кремлівській терористичній війні напис "Діти" не захищає від бомб, а стає легітимною ціллю.
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Брехня як найпотужніша зброя
Вчиняти злочини у всіх на очах кремлю допомагає бойова пропаганда. 9 вересня 2016 року російські військово-космічні сили розбомбили колону Червоного Півмісяця, вбивши 20 співробітників організації та знищивши вісімнадцять вантажівок із гуманітарною допомогою. У відповідь на звинувачення міністерство оборони рф заявило:
"Інформація про місцезнаходження автоколони була відома лише бойовикам, які контролюють ці райони. Ми уважно вивчили відеозйомки з місця подій і не знайшли жодних ознак влучання по автоколоні будь-яких боєприпасів. Все показане на відеокадрах – наслідок пожежі вантажу".
Це – стандартна тактика кремля. Вони вчинятимуть злочини, а потім заперечуватимуть очевидне. Розслідування бомбового удару по Червоному Півмісяцю прочитали тисячі людей. А сотні мільйонів дізналися про подію із засобів масової дезінформації, які мовлять усіма мовами з кожної праски.
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