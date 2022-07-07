"Диванная армия" рашистов

В свободное время хакеры зарабатывают деньги своим привычным трудом – воровством, шантажом и вымогательством. А на работе атакуют цели, указанные русскими военными.

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Хакерская атака на Одесский горсовет состоялась одновременно с нанесением по городу ударов крылатыми ракетами. Больницы и службы экстренной помощи ощутили кибератаки сразу после авиаударов. Когда миллионы беженцев бежали от боевых действий, хакеры атаковали гуманитарные организации.

Сирийская методичка

Аналогичную тактику кремль использовал в Сирии с той разницей, что там россия имела господство в воздухе. К примеру, в Украине кремлевские хакеры атакуют объекты электро- и водоснабжения там, куда не долетают российские самолеты и нецелесообразное использование ракет. А в Сирии такие объекты тупо бомбили.

Российские военно-космические силы наносили удары по жилым кварталам, а когда на место приезжали спасатели, наносили повторный удар. Когда раненых доставали из-под обломков и отвозили в больницы, наносили удары по больницам. Когда люди сбежали от войны в безопасное место, начинали бомбить гуманитарные конвои.

Сирийские гуманитарные организации сообщили российским военным координатам школ, госпиталей и гуманитарных коридоров. По всем этим координатам были нанесены ракетно-бомбовые удары. В кремлевской террористической войне надпись "Дети" не защищает от бомб, а становится легитимной целью.

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Ложь как самое мощное оружие

Совершать преступления у всех на глазах кремля помогает боевая пропаганда. 9 сентября 2016 года российские военно-космические силы разбомбили колонну Красного Полумесяца, убив 20 сотрудников организации и уничтожив 18 грузовиков с гуманитарной помощью. В ответ на обвинения министерство обороны рф заявило:

"Информация о местонахождении автоколонны была известна только боевикам, которые контролируют эти районы. Мы внимательно изучили видеосъемки с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Все показано на видеокадрах – следствие пожара груза".

Это стандартная тактика кремля. Они будут совершать преступления, а затем будут отрицать очевидное. Расследование бомбового удара по Красному Полумесяцу прочитали тысячи человек. А сотни миллионов узнали о событии из средств массовой дезинформации, которые говорят на всех языках из каждого утюга.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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