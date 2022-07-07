Про те, яким жінкам невдовзі потрібно буде стати на облік, чи зможуть вони виїхати за кордон та чи варто взагалі чекати загальної мобілізації жінок – сайт 24 каналу розбирався разом з юристами.

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Жінкам потрібно буде ставати на облік

З 1 жовтня 2022 року починається процедура мобілізації жінок в Україні. В законі зазначено, що "жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, зауважила, що з 1 жовтня 2022 року мають запровадити процедуру взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних за оновленим переліком спеціальностей. А от про мобілізацію жінок мова поки що не йде.

Стаючи на військовий облік, жінка, професія якої визначена у Переліку, стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних Сил, Національної гвардії чи інших військових формувань,

– пояснила Грищенко.

На облік потрібно буде ставати лише жінкам певних спеціальностей / Фото ArmiaInform

Кому потрібно буде стати на військовий облік

Існує перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Телекомунікації та радіотехніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Як буде проходити процедура

Катерина Аніщенко, адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners", пояснила, що для жінок, як і для чоловіків, необхідно з'явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

При собі необхідно мати копії наступних документів: паспорту, диплому про освіту, довідку з місця роботи, при наявності свідоцтво про одруження, або рішення суду про розлучення. А далі процедура як і для чоловіків: подається заява щодо постановки на військовий облік та проходиться медичний огляд встановленим порядком для визначення придатності/непридатності до військової служби. В результаті чого, жінка отримає відповідний документ (військовий квиток),

– зазначила Аніщенко.

Вона додала, що у разі зміни професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Навіть вагітним жінкам треба буде ставати на облік / Фото Depositphotos

Чи будуть винятки

Слід також звернути увагу, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає. Якщо жінка вагітна, або має малолітніх дітей, або працює, або є домогосподаркою, вона має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність,

– наголосила Надія Грищенко.

Чи можуть забрати на службу примусово

Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, підтвердив, що на службу дійсно можуть забрати примусово. У ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" чітко передбачено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Треба підкреслити, що положення про добровільність діє лише в мирний час і стосується тих, хто перебуває на обліку, а не всіх жінок,

– зазначив Ясько.

Катерина Аніщенко додала, що взагалі взяття на військовий облік не тотожне призову на службу. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі.

Експерти сумніваються, що буде загальна мобілізація жінок / Фото Міністерства оборони України

За ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено адміністративний штраф,

– уточнила Аніщенко.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Ігор Ясько повідомив, що військовозобов'язаним жінкам обмежено виїзд за межі України. Виїхати зможуть тільки ті категорії жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Водночас Катерина Аніщенко додала, що "пільг" або "винятків" у законодавстві з даного питання, для жінок немає.

Тому у разі продовження воєнного стану, заборона перетину кордону військовозобов'язаних також зберігається. Однак, ця заборона стосується однаковою мірою і жінок, і чоловіків, і вона вже діє в Україні,

– пояснила Аніщенко.

Разом з цим, законодавством передбачено, що військовозобов'язані можуть виїздити за кордон за певних обставин. Наприклад, виїжджати зможуть жінки, на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років, мами-одиначки, що самостійно виховують неповнолітню дитину, батьки, опікуни, усиновлювачі, які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років, жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II груп та ін.

У цей перелік також потрапляють здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти.

Заборони на виїзду за кордон для жінок у Міністерстві не планують / Фото Міністерства оборони України

Але, як нещодавно в інтерв'ю 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ніякої заборони на виїзд для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– зауважила Маляр.

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Чи варто чекати на загальну мобілізацію жінок

Експерти впевнені, що про це поки говорити зарано. Та й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр говорила, що зараз у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", наголосив, що сьогодні українська армія не має проблем із живою силою – сьогодні є досить велика черга чоловіків, охочих стати до лав Збройних Сил. Водночас Україні бракує озброєння, тому ми фізично не можемо поставити у стрій навіть тих, хто вже встиг стати в чергу. Іншою проблемою є підготовка новобранців, на яку теж потрібен значний ресурс.

Тому про примусову мобілізацію жінок до армії наразі не йдеться. А з огляду на тенденцію до зменшення інтенсивності бойових дій – не йтиметься про це й у найближчому майбутньому. Проте стратегічно Україна має перейти до системної військової підготовки і чоловіків, і жінок на всій території України, а також до створення професійної армії, в якій жінки зможуть служити на рівні з чоловіками. Україна впевнено йде цим шляхом і прибирає бар'єри, які заважають рухатись у цьому напрямку,

– зазначив Сінченко.

Ігор Ясько також впевнений, що варіант з мобілізацією жінок можливий, але це все ж залежить від "ступеня необхідності". Самі представники Міноборони зазначили, що наразі необхідності мобілізувати жінок немає, проте в окремих випадках можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями у Збройні Сили чи інші складові сил оборони.

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