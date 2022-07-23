Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что очередной склад врага взорвался возле Славяносербска.

Стоит прочесть ВСУ заставили отойти врага после попыток штурма на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 23 июля

Склад взорвался на оккупированной территории Луганской области

Это – небольшой городок в Алчевском районе, расположенный на правом берегу Северского Донца. Он уже находился в оккупации до начала полномасштабной войны.

Сергей Гайдай подчеркнул, что не чувствуют себя в силе оккупанты и на недавно захваченных территориях. Там осталось всего 10 – 15% населения.

Преимущественно пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов,

– объяснил Гайдай.

россияне ограничивают передвижение местных жителей

Так в Северодонецке открыли пункт выдачи пропусков для передвижения. Это – разрешение на поездки по региону. Для того чтобы получить так называемый "документ", нужно выстоять длинную очередь и пройти дактилоскопию и проверку.

Читайте также Ребята боятся сказать слово, чтобы соседи не сдали их, – экс-пленник о мобилизации в Луганской области

Взрывы на вражеских позициях: последние новости

Накануне мощные взрывы слышали в оккупированном Херсоне. Вероятно, что "взлетело что-то в воздух" возле Чернобаевки.

Активисты говорят, что в аэропорту Чернобаевки уже нет ничего целого после точных ударов ВСУ.

Из-за мощных ударов по складам на Донбассе местная так называемая "администрация" оккупированных территорий вывозит своих детей в россию.

Смотрите в видео – оккупанты не хотят идти в бой на Юге: