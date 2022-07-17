Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він каже, що про вибухи в аеропорту Чорнобаївки місцеві повідомляли раніше.

До теми ЗСУ роблять "демілітаризацію", – активіст про вибухи поблизу Чорнобаївки

Тоді говорили про чисельні пожежі й вибухи, боєприпаси детонували кілька годин.

Там вже немає нічого живого. Диспетчерська башта та будівля залу очікувань від аеропорту були повністю знищені. І не так влучанням від ЗСУ, як детонацією боєприпасів,

– повідомив Молчанов.

За словами активіста, в якості складів аеропорт у Чорнобаївці окупанти вже не можуть використовувати.

"ЗСУ приступили до знищення складів навколо аеропорту, бо це місце було вигідне окупантам, адже від нього повз херсонців можна возити боєприпаси на північний та північно-західний напрямки, зокрема, звідти вони обстрілюють Миколаїв", – зауважив він.

На думку Молчанова, Чорнобаївка досі залишається важливим місцем зберігання окупантами боєприпасів, але вони основну ставку зараз роблять на Херсон, де в них є запаси. Там вони розмістили ППО.

Активіст додав, що на черзі зараз буде знищення складів окупантів в самому Херсоні. "Сподіваємося, що не буде такої сильної детонації, як була в Новій Каховці, де повибивало вікна", – сказав він.

Херсонський активіст про вибухи на складах окупантів у Чорнобаївці: відео



До слова, раніше Володимир Молчанов розповів, що херсонці бачили зі свого міста велику пожежу й чули детонації – влучання зафіксували у Чорнобаївському аеропорту. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік – на північний захід від Херсона.

Також жителі Чорнобаївки та Херсона почули вибухи зранку 9 липня. З'ясувалося, що там підірвалися військові склади окупантів. Небо над Чорнобаївкою затягнув густий дим.